EuroChem é reconhecida no Prêmio Aberje 2024

A EuroChem - multinacional do setor de fertilizantes - foi reconhecida nacionalmente com a estratégia de comunicação da inauguração do Complexo Mineroindustrial de Serra do Salitre (MG). A companhia já havia sido premiada na etapa regional. A instalação do complexo industrial, inaugurado em março de 2024, recebeu investimento superior a R$1 bilhão com capacidade para produzir até 1 milhão de toneladas de fertilizantes fosfatados por ano, o equivalente a 15% de toda produção nacional do insumo.

Além disso, a gerente sênior de Marketing & Branding, Comunicação e Relações Institucionais da EuroChem Brasil, Rosangela Laurentina dos Santos, foi homenageada como uma das comunicadoras do ano. O reconhecimento é concedido a dez profissionais da área que mais se destacaram no exercício de suas funções, a trajetória profissional e uma rigorosa pesquisa do Centro de Memória e Referência da associação.

A executiva é graduada em filosofia e letras pela Universidade da Região de Joinville, possui pós-graduação em comunicação e propaganda pela FAE/PR, MBA em gestão organizacional pela FGV/SP e em Comportamento Organizacional pela Unicemp/PR. Rosangela tem sólida experiência com quase 3 décadas de atuação em comunicação, marketing, gestão da Reputação e ESG, tendo passado por empresas de grande porte. Na EuroChem Brasil, começou sua trajetória há pouco mais de quatro anos onde teve como desafio estruturar as áreas de comunicação e marketing da empresa.



"Ter esse reconhecimento no ano em que o Prêmio Aberje celebra 50 anos, sem dúvida se torna ainda mais relevante. Esse destaque é de um time gigante que não mede esforços para entregar o melhor. A comunicação é uma ciência e exige de nós profissionais muito conhecimento, vivência e sensibilidade para dialogar com intencionalidade com os diferentes públicos que permeiam uma organização. A Eurochem é uma empresa jovem no mundo e no Brasil e tem se destacado num setor essencial que é produzir e comercializar soluções nutricionais para aumentar a produtividade das lavouras brasileiras", comenta a executiva.

Serra do Salitre

A estratégia de comunicação da inauguração do Complexo Mineroindustrial de Serra do Salitre (MG) foi reconhecida na etapa regional da premiação da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. O projeto venceu regionalmente (Minas Gerais e Centro-Oeste) na categoria Multi Públicos, e agora venceu a categoria nacional.

