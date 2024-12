O app UMind é a nova solução no Brasil de robô conversacional (chatbot) com Inteligência Artificial Generativa (IAG) de última geração embarcada, disponibilizando pelo computador e celular os conceitos e conteúdos mais atuais de saúde mental no ambiente de trabalho. A Plataforma UMind, além de passar conhecimento para o usuário através dos seus diversos módulos e jornadas, também apoia empresas para encontrar soluções exigidas na certificação de Empresa Promotora da Saúde Mental como, por exemplo, acesso a serviços humanizados como consultas psicológicas on-line e um canal exclusivo de Ouvidoria 24 X 7 totalmente integrado à Plataforma da Auster, empresa parceira da UMind e que atua nesse mercado há 39 anos. A Umind oferece também consultas psicológicas e um canal de Ouvidoria exclusivo para os clientes dessa startup em parceria com a AUSTER.

Por meio de diálogos intuitivos, como se usassem o WhatsApp, os usuários ‘conversam’ com a tecnologia (assistente virtual), que é alimentada e constantemente monitorada pelo médico-psicanalista, André Fusco, especialista em Psicodinâmica do Trabalho pela Fundação Vanzolini e uma das maiores autoridades neste assunto no Brasil. A IA foi ‘treinada’ com a personalidade deste médico, possuindo todo o seu conhecimento e metodologia, como se ele próprio estivesse conversando com o usuário por um chatbot.

A plataforma contribuirá também com a obtenção do Certificado Empresa Promotora da Saúde Mental, que será concedido pelo governo federal a empresas que cumprirem determinados requisitos. A nova legislação – Lei nº 14.831, de 28 de março de 2024 – pretende promover ambientes de trabalho mais saudáveis e inclusivos, reforçando a importância de fortalecer a relação entre líderes e liderados. Para obter o certificado, as empresas deverão promover um ambiente de trabalho seguro e saudável e incentivar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.

A startup UMind Mental Health, que desenvolveu essa solução foi criada em Austin – Texas – pelo empreendedor visionário André Woiler e seu sócio médico-psicanalista Dr. André Fusco. A UMind terá sedes naquela cidade norte-americana e também em São Paulo. A empresa será inaugurada e apresentará oficialmente a ferramenta ao público do setor no dia 10 de dezembro na capital paulista. Mais informações: www.linkedin.com/company/umindmentalhealth