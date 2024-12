Ras Al Khaimah alcançou um marco em sua jornada para se tornar um destino líder para viver, trabalhar e explorar, ao garantir a primeira posição em uma pesquisa sobre os melhores destinos para expatriados do mundo, realizada pela InterNations, a maior rede global de expatriados.

Os Emirados garantiram o primeiro lugar entre 53 cidades no Expat Essentials Index, conduzido pela InterNations como parte de seu relatório Expat Insider 2024. O índice se baseia em quatro categorias: Administração (o quanto é fácil obter um visto, lidar com a burocracia local, abrir uma conta bancária);Moradia (acessibilidade de moradia, facilidade de encontrar acomodação);Vida digital (disponibilidade de serviços governamentais on-line, internet de alta velocidade); e Idioma (o quanto é fácil se integrar sem falar o idioma local).

Esse reconhecimento internacional destaca o compromisso de Ras Al Khaimah com a criação de um ambiente de vida e trabalho excepcional para sua comunidade diversificada e crescente de expatriados, de acordo com a visão de Sua Alteza Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo dos Emirados Árabes Unidos e governante de Ras Al Khaimah.

Sua Excelência Sra. Heba Fatani, diretora-geral do Escritório de Mídia do Governo de Ras Al Khaimah, declarou: “Este marco reflete nossa dedicação em criar uma comunidade segura, acolhedora e próspera que atrai pessoas de todas as partes do mundo. A combinação única de infraestrutura moderna, um ambiente natural espetacular, rica história e cultura, além de paisagens empresariais e turísticas dinâmicas de Ras Al Khaimah, contribui para sua reputação como um destino de destaque para expatriados que desejam viver e trabalhar ou estabelecer negócios aqui”.

A comunidade de expatriados da InterNations inclui mais de 5,4 milhões de membros em 420 cidades e 166 países.

Sobre Ras Al Khaimah

Ras Al Khaimah (RAK) é o mais setentrional dos sete emirados dos Emirados Árabes Unidos. É conhecido por sua paisagem diversificada, desde 64 km de praias até desertos e montanhas imponentes, como também por sua rica história, que remonta a 7.000 anos. Ras Al Khaimah está centralmente localizado no cruzamento moderno entre a Europa, a Ásia e a África, tornando-o um local ideal para empresas se expandirem para os EAU, o Oriente Médio e a África. O Emirado é conhecido por seu ambiente costeiro tranquilo, vidaàbeira-mar acessível e alta qualidade de vida..

