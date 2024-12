O pacote Novembro Imbatível do Cassino Tower Curitiba Aeroporto by Nacional Inn disponibilizam diárias com descontos de até 35%. O hotel está localizado a 1,5 km do Aeroporto Internacional de Curitiba Afonso Pena.

Com os feriados de 15 e 20 de novembro, o pacote promocional Novembro Imbatível oferece opções de estadia entre 15 e 30 de novembro, com diárias com café da manhã incluso, estacionamento gratuito e acesso a Wi-Fi.

Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, que contempla a administração do Cassino Tower Curitiba Aeroporto, explica que o pacote foi pensado para atender diferentes públicos. “A promoção tem como objetivo atender a mais de um perfil de hóspede, tanto aqueles que buscam mais flexibilidade ao longo do mês quanto aos focados apenas no feriado”.

De acordo com o diretor, além da facilidade para quem vai para Curitiba de avião a partir de outros estados, a cidade de São José dos Pinhais tem seus próprios atrativos. “O tour pelas vinícolas é uma oportunidade para aprender sobre as variedades de uvas cultivadas na região, o processo de produção e para aproveitar belíssimas paisagens”.

O hotel está próximo das vinícolas Vinhos do Italiano e Araucária e do Parque Municipal São José dos Pinhais, uma opção para quem gosta de natureza e atividades ao ar livre. O parque oferece trilhas e áreas para piqueniques.

O hotel Cassino Tower Curitiba Aeroporto

O Cassino Tower Curitiba Aeroporto dispõe de nove categorias diferentes de acomodações, entre estas, unidades com acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, com opção de ar-condicionado, TV a cabo, frigobar e cofre.

Como comodidades, o hotel é pet frendly, oferece café da manhã a partir das 4h, academia e uma infraestrutura para eventos que conta com centro de negócios e quatro salas equipadas para conferências e reuniões.

“Viajar com o pet acaba sendo uma necessidade para muita gente hoje em dia, o hotel está preparado para atender demandas corporativas e para quem não quer sair da rotina de treinos enquanto viaja”, ressalta Aly.

Para mais informações, basta acessar: nacionalinn.com.br/hoteis/cassino-tower-curitiba-aeroporto