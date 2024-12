Lideranças da indústria são homenageadas no Sul do Brasil

Na última quinta-feira (28), a Serra Gaúcha foi palco da 30ª edição de uma das mais tradicionais homenagens do setor metalúrgico no Brasil. O Mérito Metalúrgico Gigia Bandera reconheceu lideranças e inovações que contribuem para o avanço da indústria metalmecânica na região, marcando também os 67 anos de fundação do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs).

Em 2024, a premiação destacou três personalidades de empresas do setor, além de dois profissionais em categorias especiais. Sérgio Carvalho, Silvia Paniz e Silvane Zan foram agraciados com o prêmio principal, que celebra trajetórias de impacto no desenvolvimento da economia regional. Pela primeira vez, duas mulheres foram contempladas com a premiação máxima. Segundo o presidente do Simecs, Ubiratã Rezler, a distinção reforça a importância de reconhecer as contribuições de profissionais que atuam em diferentes frentes da indústria. "Os premiados deste ano representam o esforço contínuo em superar desafios e impulsionar o desenvolvimento do setor, mantendo o espírito de inovação e trabalho que marca nossa trajetória", afirmou.

Além da premiação principal, foram reconhecidos projetos de destaque em inovação e empreendedorismo. Evandro Suzin recebeu o prêmio de Projeto Inovador pelo trabalho desenvolvido na Inova Sistemas Eletrônicos, enquanto Tiago de Azevedo foi homenageado como Jovem Empreendedor, pela liderança na Tertech e sua visão estratégica voltada para soluções tecnológicas.

Foco em inovação e inclusão na indústria

A premiação reflete o reconhecimento a lideranças e a relevância de iniciativas que acompanham as transformações no setor. Para Rezler, a presença de duas mulheres entre os agraciados deste ano aponta para avanços significativos em inclusão e diversidade. "É um sinal de que estamos avançando, ao incluir e valorizar diferentes perfis de liderança que contribuem para o fortalecimento da indústria", destacou.

A relevância do setor na economia brasileira

A Serra Gaúcha abriga um dos polos mais relevantes da indústria metalmecânica no Brasil, representando um faturamento anual de R$ 50 bilhões e gerando 73 mil empregos diretos. Segundo o presidente do Simecs, a premiação ressalta o papel das lideranças em impulsionar o crescimento e a competitividade do setor. "Reconhecer trajetórias e projetos de impacto é uma forma de valorizar os profissionais e incentivar o desenvolvimento de soluções que atendam às demandas do mercado", observou Rezler.

