Prêmio APIMEC IBRI divulga vencedores da 5ª edição

A Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil (APIMEC Brasil) e o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI) anunciam os vencedores da 5ª edição do Prêmio APIMEC IBRI, que destaca os mais votados nas sete categorias do prêmio.

Em uma edição marcada pela diversidade, o Prêmio APIMEC IBRI revelou a força das mulheres no mercado financeiro, com duas vitoriosas em categorias de destaque. Jéssica Cristina Cantele, da Frasle Mobility, foi a vencedora como Melhor Profissional de Relações com Investidores Small/Middle Cap, enquanto Mariana Velho Dutra, da Gerdau, conquistou o prêmio de Melhor Profissional de Relações com Investidores Large Cap. Essas vitórias refletem o avanço da participação feminina em áreas estratégicas do mercado financeiro.

Além disso, a edição de 2024 foi marcada por categorias que evidenciam as melhores práticas e a inovação no mercado. A categoria Melhor Analista de Valores Mobiliários Pessoa Jurídica Small Cap teve seis instituições finalistas e houve um empate. No final, a vencedora foi a AGF Análise de Investimentos, representada pelos cofundadores e sócios Louise Barsi e José Antonio Dias da Silva. Entre as casas de análise, o Banco BTG Pactual foi o vencedor da categoria Melhor Analista de Valores Mobiliários Pessoa Jurídica Middle/Large Cap.

Os vencedores desta edição foram:

1 - Melhor Analista de Valores Mobiliários Pessoa Natural:

- Eduardo Whitaker de Assumpção Mattos Rosman (Banco BTG Pactual) (vencedor)

Demais finalistas:

- Henrique Navarro (Banco Santander)

- Maria Carolina Ferreira Carneiro (Safra DTVM)

- Pedro Arthur Motta Leduc (Itaú BBA)

- Thiago Bovolenta Batista (UBS Brasil CCTVM)

2 - Melhor Analista de Valores Mobiliários Pessoa Jurídica Small Cap

- AGF Análise de Investimentos (vencedor)

Demais finalistas:

- Alkin Research

- Clube do Valor Research

- Nexus Research

- Saravalle Invest

- Winvest

3 - Melhor Analista de Valores Mobiliários Pessoa Jurídica Middle/Large Cap

- Banco BTG Pactual (vencedor)

Demais finalistas:

- Banco Santander

- Itaú Unibanco

- UBS Brasil

- XP Investimentos

4 - Melhor Profissional de Relações com Investidores Small/Middle Cap

- Jéssica Cristina Cantele (Frasle Mobility) (vencedora)

Demais finalistas:

- Alisandra Reis (SLC Agrícola)

- Caroline Isotton (Randoncorp)

- Guilherme Setúbal (Dexco)

- Larissa Boness (Estapar)

5 - Melhor Profissional de Relações com Investidores Large Cap

- Mariana Velho Dutra (Gerdau) (vencedora)

Demais finalistas:

- Alfredo Egydio Setubal (Itaúsa)

- André Menegueti Salgueiro (Weg)

- Fernanda Brienza (Itaúsa)

- Gustavo Lopes Rodrigues (Itaú Unibanco)

6 - Melhor Prática e Iniciativa de Relações com Investidores Small/Middle Cap

- Randon Participações (vencedor)

Demais finalistas:

- ABC Brasil

- Auren

- Frasle Mobility

- Marcopolo

7 - Melhor Prática e Iniciativa de Relações com Investidores Large Cap

- Banco do Brasil (vencedor)

Demais finalistas:

- Gerdau

- Itaú Unibanco

- Itaúsa

- Weg

O prêmio contou com o patrocínio das empresas Base Exchange, Bocater Advogados, Forvis Mazars, Innova – All Around The Brand, Madrona Fialho Advogados e MZ, que apoiam iniciativas voltadas para a valorização do mercado de capitais e o aprimoramento das práticas de análise e Relações com Investidores no Brasil.

