A Chungbuk National University (CBNU) anunciou hoje a aquisição de seu primeiro computador quântico da IQM Quantum Computers (IQM), líder global em projetar, construir e vender computadores quânticos supercondutores, destinados a propiciar a pesquisa quântica e a programação educacional enquanto prepara os alunos para a força de trabalho quântica.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241202958455/pt/

IQM Spark quantum computer (Photo: Business Wire)

A adoção recente do computador quântico estabelece um marco significativo como o primeiro computador quântico a ser instalado por meio do processo oficial de aquisição do governo coreano.

O Chungbuk Quantum Research Center (CBQRC) na CBNU, estabelecido com o apoio do Governo Provincial de Chungbuk, tem sido instrumental para facilitar esta iniciativa. O Professor Kiwoong Kim, diretor do CBQRC, declarou: “Esperamos que a introdução deste computador quântico sirva como um catalisador para acelerar a troca de tecnologia quântica e a industrialização entre a Finlândia e a Coreia”.

A instalação do computador quântico full-stack de 5 qubits, denominado “IQM Spark”, terá início no primeiro trimestre de 2025. Este anúncio demonstra o compromisso da Chungbuk National University e do IQM de apoiar os esforços do governo sul-coreano para promover a educação e o treinamento quânticos.

O computador quântico, que será implantado no campus da universidade, fará parte da frota global de máquinas da IQM, disponíveis na nuvem e no local, que serão entregues a clientes nos Estados Unidos, França, Alemanha e Finlândia.

“Ter o nosso primeiro computador quântico no local na Coreia do Sul e o segundo na região APAC é uma grande conquista e proporciona diversos benefícios para a Chungbuk National University”, disse o Dr. Mikko Välimäki, co-CEO na IQM Quantum Computers. “Nosso sistema deve proporcionar flexibilidade e controleàuniversidade, ao mesmo tempo que deve oferecer aos alunos experiência prática em computação quântica.”

Sobre a IQM Quantum Computers:

A IQM é líder global em projetar, construir e vender computadores quânticos supercondutores. A IQM fornece computadores quânticos full-stack no local e uma plataforma de nuvem para acessar seus computadores em qualquer lugar do mundo. Os clientes da IQM incluem os principais centros de computação de alto desempenho, laboratórios de pesquisa, universidades e empresas que têm acesso total ao software e hardware da IQM. A IQM tem mais de 280 funcionários com escritórios em Espoo, Madri, Munique, Paris, Palo Alto, Cingapura e Varsóvia.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241202958455/pt/

E-mail: press@meetiqm.com

Celular: +358504790845

www.meetiqm.com