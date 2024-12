TUMI apresenta coleção inspirada em Seul com celebridades

A TUMI Travel, marca internacional de viagens e estilo de vida, introduz novas técnicas, silhuetas e cores que incorporam a influência da capital da Coreia do Sul na cultura moderna, e revela a atriz Mun Ka Young, o jogador de futebol Son Heung-Min e o piloto de Fórmula 1 da McLaren, Lando Norris, como embaixadores da marca.

Seul é uma metrópole que combina modernidade com tradição, sendo um epicentro cultural, tecnológico e econômico da Ásia. A cidade é conhecida por sua arquitetura arrojada, como os arranha-céus futuristas e os palácios históricos, como o Gyeongbokgung, que refletem sua rica herança cultural.

Segundo a matéria publicada pelo portal Terra Brasil Notícias, a capital coreana também é um centro de inovação, com uma infraestrutura tecnológica avançada, sendo pioneira em redes 5G e smart cities. A cidade é famosa por seu estilo de vida dinâmico e pela moda moderna.

O equilíbrio entre inovação e respeito pela tradição histórica, arquitetônica e cultural foi a fonte de inspiração para a nova edição da marca, que introduziu a estampa Seoulite, que captura os detalhes gráficos da energia elétrica da cidade, a nova cor Olive, que evoca sua paisagem montanhosa, e um design funcional com elementos tecnológicos que refletem a modernidade e a tecnologia do local.

Para celebrar o lançamento dos novos modelos Voyageur Leather e 19 Degree Frame, destinados à mulher moderna, a TUMI convidou a embaixadora global, a atriz sul-coreana Mun Ka Young, para protagonizar uma campanha imersiva que transporta os espectadores para as ruas de Seul. Para adicionar realismo às imagens e ao conteúdo, a marca trabalhou com especialistas sul-coreanos, o diretor Taejong Song e o fotógrafo Kim Hee June. Song e Kim mesclam fotografia de estilo de rua com técnicas cinematográficas, mergulhando os espectadores na rotina diária de Mun enquanto capturam a energia e a arquitetura urbana da cidade.

Como marca do segmento de viagens, outra estratégia da TUMI foi apresentar ao mundo os diferenciais e as peculiaridades de Seul por meio de suas malas de viagem, mochilas, bolsas e acessórios. Essa jornada mundo afora tem início com a campanha intitulada "Made For Moments That Make Us", em parceria com Son Heung-Min, que busca mostrar o jogador em seu ambiente natural, no Estádio Tottenham Hotspur, e sua rotina dinâmica de treinos e partidas, combinada ao uso dos novos modelos da coleção.

“Fiquei pessoalmente empolgado por esta campanha ser filmada no meu lar longe de casa”, disse Son Heung-Min.

Em continuidade à proposta, a companhia internacional apresenta a vida do piloto de Fórmula 1 da McLaren, Lando Norris, durante uma de suas passagens pela Riviera Francesa, com a nova linha masculina Turin. O cenário escolhido para a captura das imagens foi um château à beira-mar na França, com fotos feitas pela fotógrafa Emma Panchot e direção de Arnaud Uyttenhove.

A homenagem à história de Seul inclui ações como um curta-metragem com os embaixadores da marca, que ilustra a rotina movimentada deles, entre viagens e atividades pessoais e profissionais, sempre acompanhados pelas bagagens e acessórios TUMI Travel.

