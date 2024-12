A AM Best está solicitando comentários de participantes do mercado de seguros e outras partes interessadas sobre um rascunho de actualização do seu procedimento de critérios, “Transferência Alternativa de Riscos (Alternative Risk Transfer, ART)”, disponível na seção de metodologia do site da AM Best até 20 de fevereiro de 2025.

A principal atualização proposta para "Transferência Alternativa de Riscos (ART)" (a ser renomeado “Classificação de Cativos e Outras Entidades de Transferência Alternativa de Risco”) estabelece uma abordagem clara da AM Best para a atribuição de Classificaçõesde Solidez Financeira (Financial Strength Ratings, FSRs) e Classificaçõesde Crédito de Emissor (Issuer Credit Ratings, ICRs) a entidades de células incorporadas individuais.

As alterações no rascunho de critérios incluem o seguinte:

Nomeação e definição das empresas de células e as diversas estruturas de células utilizadas no setor de seguros

Mapeamento de como fatores específicos das empresas de células não incorporadas e das entidades de células incorporadas individuais são analisados dentro da Metodologia de Classificaçãode Crédito da Best (BCRM) e como isso apoia o processo de atribuição das classificações FSR e ICRs

Estabelecimento de um nível operacional de base para que as células incorporadas individuais sejam consideradas para atribuição de classificações

Definição de que as equipes analíticas da AM Best provavelmente utilizarão partes externas para ajudar na confirmação das capacidades operacionais e legais básicas de uma entidade de célula

Afirmar que a abordagem do elo mais fraco continua sendo o caminho para classificar empresas de células não incorporadas

Inclusão de um apêndice com as solicitações de dados de empresas de células

A AM Best não espera que as revisões na Transferência Alternativa de Riscos (ART) afetem ratings já publicados.

O rascunho dos critérios está disponível em https://web.ambest.com/ratings-services/regions/americas/centro-regional-para-a-america-latina/metodologia-de-classificacao-de-credito-da-am-best.

Ao enviar comentários para a caixa de metodologia, os comentaristas podem escolher uma das três opções a seguir: permitir que meus comentários sejam publicados e incluir minhas informações de contato; permitir que meus comentários sejam publicados, mas manter minhas informações de contato anônimas; ou não publicar meus comentários (ou seja, confidenciais). Os comentários por escrito devem ser enviados até 20 de fevereiro de 2025, por e-mail para um dos seguintes endereços de e-mail, de acordo com sua seleção:

Para permitir que seu comentário seja publicado, incluindo suas informações de contato, envie um e-mail para Methodology.Public@ambest.com.

Para permitir que seu comentário seja publicado, mas manter suas informações de contato anônimas, envie um e-mail para Methodology.Anonymous@ambest.com.

Para não publicar suas informações de contato nem comentários e manter todas as informações confidenciais, envie um e-mail para Methodology.Private@ambest.com.

