Na AWS re:Invent, a Amazon Web Services (AWS), uma empresa da Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), anunciou hoje que a Lotus Technology (“Lotus”, NASDAQ:LOT), líder mundial em mobilidade inteligente e de luxo, escolheu a AWS como seu provedor de nuvem preferencial para ajudar a apoiar o desenvolvimento de experiências inteligentes em carros de luxo. A montadora de automóveis usará a AWS para implementar sua estratégia Vision80, um plano para transformar a empresa em uma marca mundial de tecnologia de luxo até 2028.

Com mais de 70 anos de tradição em corridas e liderança automotiva, a Lotus oferece padrões líderes de mercado em desempenho, design e engenharia. A Lotus se dedica a fornecer veículos elétricos de luxo, com foco no desenvolvimento de tecnologias elétricas e digitais de última geração. A Lotus aplicará as tecnologias da AWS – como Internet das Coisas (IoT), análise, aprendizado de máquina e inteligência artificial (IA) generativa – para desenvolver e fornecer recursos conectados, como soluções de direção autônoma, entretenimento informativo imersivo e carregamento hiper-rápido de veículos.

Avanço dos recursos autônomos e conectados para veículos

A Lotus executa sua pilha de software de condução autônoma ROBO Soul na AWS, permitindo que carros e caminhões, incluindo os veículos elétricos de próxima geração da Lotus, realizem automaticamente tarefas como estacionar e conduzir em rodovias. Usando a AWS, a Lotus também desenvolveu o ROBO Galaxy, uma plataforma de ferramentas de direção inteligente, para ajudar os gerentes de frota a aumentarem a eficiência e a acessibilidade dos veículos autônomos nos mercados internacionais. A Lotus utiliza o Amazon Redshift e o Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) para criar suas ferramentas de condução inteligente e usa o Amazon Glue para a integração de dados. A AWS permite que a Lotus analise informações cruciais – como mapas em tempo real, condições de tráfego e comportamento do motorista – para ajudar a aperfeiçoar os recursos do sistema de direção inteligente e ajudar a oferecer uma experiência de direção mais segura. Por exemplo, o sistema de direção da Lotus usa tecnologias, como a AWS, para frear automaticamente se um objeto estiver muito próximo da frente do veículo.

O Lotus Connect, a plataforma de veículos conectados da Lotus, é executado na AWS e oferece aos clientes da Lotus controle remoto do veículo, monitoramento de status em tempo real, geofencing e rastreamento de veículos roubados para permitir experiências de direção mais inteligentes, seguras e convenientes. Por exemplo, o sistema oferece monitoramento contínuo que envia notificações ao motorista de forma proativa, detecta automaticamente problemas de manutenção e convoca a assistência rodoviária para ajuda sob demanda. O Lotus Connect usa o Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) para implementar, gerenciar e dimensionar rapidamente aplicativos em contêineres. O módulo de direção autônoma da plataforma de veículos conectados processa a informação sensorial para entender o ambiente de direção e ajudar os motoristas a tomarem decisões, reduzindo o tempo de implementação de seis meses para duas semanas. Além disso, usando o Amazon Aurora, um serviço de banco de dados relacional de alto desempenho com mais de 99,99% de disponibilidade, a Lotus consegue uma latência de aplicativo de menos de 2,2 segundos para sua Lotus Digital Key, uma chave de carro de última geração que pode ser acessada a partir das Apple Wallets dos motoristas. Os motoristas podem compartilhar sua chave digital com familiares e amigos, além de trancar, destrancar e dar partida no veículo pelo iPhone ou Apple Watch sem conexão com a internet ou chave física.

Personalização das experiências do motorista e dos veículos

A Lotus usa a análise da AWS para obter informação empresarial, analisar a compra de carros e fazer recomendações personalizadas. Usando o Amazon CloudFront, a rede de distribuição de conteúdo da AWS, a Lotus oferece renderização 3D de veículos em tempo real para personalização e uma experiência imersiva de compra de carros. Isso permiteàLotus sugerir e visualizar novas configurações de modelos em 3D, dando aos clientes uma ideia de como seus carros ficariam com acessórios, cores e opcionais de acabamento diferenciados, incluindo uma série de designs de edição limitada provenientes de colaborações com parceiros, artistas e marcas de luxo.

“As tecnologias da AWS nos ajudam a acelerar nosso crescimento global, permitindo que a Lotus crie soluções para direção inteligente, carros conectados e experiências personalizadas”, disse Bo Li, vice-presidente da Lotus Technology. “Estamos entusiasmados em trabalhar com a AWS para aplicar novas tecnologias, como a IA generativa, que nos ajudará a aprimorar os recursos de direção automatizada da Lotus, desenvolver um atendimento ao cliente mais ágil e melhorar a satisfação do motorista. Mal podemos esperar para aprofundar nossa parceria para criar uma experiência melhor e mais responsiva no veículo.”

“O setor automotivo está passando por uma mudança sísmica para a digitalização e eletrificação, e a nuvem está ajudando a impulsionar esse rápido desenvolvimento”, comentou Ozgur Tohumcu, gerente geral de Automotivo e Manufatura da AWS. “Trabalhando de forma colaborativa, a AWS ajudará a Lotus a inovar continuamente em experiências mais personalizadas, conectadas e inteligentes nos veículos. Queremos continuar nossa colaboração, aplicando IA generativa para ajudar a impulsionar a eficiência e trazer novos recursos de carros conectados, recursos aperfeiçoados de veículos alavancando recursos de direção autônoma e experiências de direção elevadas.”

