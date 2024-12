MCO2 reforça a segurança do WordPress, usado por 43% da web

O WordPress é amplamente reconhecido como a plataforma preferida para criar sites, blogs, portais de notícias e lojas virtuais. Atualmente, mais de 43% dos sites na internet utilizam esse sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS), de acordo com dados da W3Techs, conhecido por sua flexibilidade e capacidade de atender às necessidades de diferentes tipos de usuários.

Um dos principais atrativos do WordPress é sua vasta biblioteca de plugins, que permite estender as suas funcionalidades, e temas visuais, que tornam a personalização do design prática e acessível. Essa combinação facilita a criação de sites com aparência profissional e recursos avançados sem a necessidade de conhecimento técnico aprofundado, especialmente quando se utiliza uma hospedagem WordPress otimizada.

Entretanto, essa versatilidade também traz desafios. De acordo com Marcelo Coelho, especialista em WordPress, "Muitos dos plugins e temas são desenvolvidos por terceiros e, se não forem mantidos atualizados ou criados com boas práticas, podem apresentar vulnerabilidades de segurança. Essas brechas podem tornar sites desatualizados alvos de invasores, representando riscos consideráveis para administradores e proprietários de sites".

Para enfrentar esses desafios, a MCO2, uma empresa especializada em hospedagem de sites, desenvolveu o plugin SafePress. Essa ferramenta foi projetada para proteger áreas sensíveis do site, bloquear acessos não autorizados e melhorar o gerenciamento de tráfego. Além disso, o SafePress ajuda a otimizar o desempenho dos sites e otimizar o tráfego com o uso de mecanismos de cache em arquivos como imagens, scripts e folhas de estilo.

Marcelo destaca ainda outra solução oferecida pela MCO2: "Complementando o SafePress, a MCO2 também oferece um Sistema de Detecção de Intrusões (IDS), que monitora o tráfego dos sites em tempo real para identificar e bloquear atividades suspeitas. Redes automatizadas de bots, usadas para explorar vulnerabilidades em sites, são detectadas e impedidas de causar danos. Esse monitoramento proativo reduz os riscos de interrupções e garante a proteção de dados confidenciais."

Por fim, Marcelo reforça a importância de aliar proteção e desempenho: "Soluções que combinam proteção e desempenho são indispensáveis para garantir a estabilidade das plataformas, especialmente para empresas e indivíduos que dependem de seus sites para operar e expandir no ambiente on-line. Por isso, escolher uma hospedagem de site confiável e segura é fundamental."

Website: https://www.mco2.com.br