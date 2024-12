Real Seguro Viagem passa a aceitar pagamento com milhas Smiles

A Real Seguro Viagem anunciou que agora seus clientes poderão pagar pelo seguro viagem utilizando milhas Smiles. A novidade permite que quem possui milhas acumuladas possa utilizá-las na contratação do seguro, oferecendo uma alternativa ao pagamento tradicional.

O processo para pagamento com milhas tem o objetivo de ser simples e acessível, segundo Grasiela Ferreira, head de suporte da Real. O cliente informa à Real Seguro Viagem que deseja utilizar suas milhas Smiles para pagar o seguro. Em seguida, a empresa realiza a conversão do valor do plano em milhas. Depois basta fazer a transferência das milhas para a conta indicada, enviar o comprovante e aguardar pela apólice, que será enviada via e-mail.

“A aceitação de milhas como forma de pagamento amplia as opções para os viajantes, permitindo que aproveitem melhor seus benefícios acumulados e garantindo uma experiência de compra mais flexível e acessível na Real Seguro Viagem”, completou Grasiela.

Quem pode utilizar as milhas?



Qualquer cliente da Real Seguro Viagem com milhas Smiles acumuladas e uma viagem programada que tenha início em, no mínimo, três dias pode optar por essa modalidade de pagamento. A novidade é válida para todos os planos de seguro viagem oferecidos pela empresa, garantindo flexibilidade e conveniência aos usuários.

Então seja um viajante que tem várias milhas Smiles acumuladas, ou alguém que não conseguiu completar a quantidade suficiente de milhas para comprar sua passagem, poderá emitir sua apólice de seguro viagem na Real sem precisar desembolsar nada.

Além disso, como incentivo extra, clientes que adquirirem o seguro utilizando milhas Smiles participam de um sorteio, com prêmios que incluem 10.000 milhas Smiles ou uma mala de bordo. A promoção visa beneficiar ainda mais os viajantes que optam por essa forma de pagamento.

Milhas Smiles



Para mais informações sobre como realizar o pagamento com milhas Smiles, além de detalhes sobre os planos e condições, os clientes podem entrar em contato com a Real Seguro Viagem, onde terão todas as orientações disponíveis de forma clara e detalhada.

Website: http://seguroviagem.srv.br