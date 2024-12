The LYCRA Company, líder mundial em desenvolver soluções inovadoras e sustentáveis ??de fibras e tecnologia para o setor de vestuário, anunciou hoje que está promovendo sua fibra LYCRA® EcoMade de origem biológica na ISPO, de 3 a 5 de dezembro. A empresa está exibindo amostras com o elastano renovável no pavilhão A3, estande 101, e oferecendo aos visitantes uma experiência de realidade virtual totalmente imersiva para aprender sobre o produto. Ela também será apresentada no Centro de Sustentabilidade (pavilhão A2), sendo o assunto de uma apresentação.

A fibra LYCRA® EcoMade de origem biológica ganhou dois prêmios ISPO Textrends para o outono/inverno 2026/27. Na categoria fibras e isolamento, este elastano renovável ganhou um "Top 5 Award" e uma roupa feita com o mesmo tecido era reconhecida como uma "Selection" na categoria calças e meias-calças. A marca brasileira de roupas esportivas e de banho LIVE! produziu o tecido e as 'leggings' usando amostras prévias desta fibra tão aguardada.

Com lançamento em 2025, a fibra LYCRA® EcoMade de origem biológica será a primeira elastano renovável comercialmente disponível em larga escala do mundo. O produto premiado apresentado na ISPO contém 70% de conteúdo renovável, sendo certificado pelo Programa Bio-Preferred da USDA. A fibra oferece desempenho equivalenteàfibra original LYCRA®, não sendo necessária nenhuma reengenharia de tecidos, processos ou padrões de vestuário.

"Acreditamos que a fibra LYCRA® EcoMade de origem biológica representa um futuro promissor onde podemos fazer mudanças reais e transformadoras no setor sem sacrificar o desempenho", disse Steve Stewart, Diretor de Marca e Inovação da The LYCRA Company. "Estamos empolgados em receber este reconhecimento da ISPO e aplaudimos nosso cliente LIVE! por criar o tecido e a vestimenta premiados."

A marca LIVE! é reconhecida por suas roupas sustentáveis ??de alta qualidade, e sua coleção UpFit Capsule inclui as 'leggings' premiadas pela ISPO, 'leggings' de comprimento Bermuda, um top e um macacão. Estas roupas feitas com fibra LYCRA® EcoMade de origem biológica proporcionam conforto, ajuste e flexibilidade excepcionais, com o benefício adicional de ser uma fibra mais sustentável.

"Na LIVE!, acreditamos que o futuro da moda deve equilibrar inovação com responsabilidade ambiental", disse Joice Sens, Fundadora e Diretora Criativa da LIVE!. "Esta coleção incorpora o espírito da LIVE! FUTURE, nosso laboratório de inovação sustentável, e ressalta a importância de parcerias como esta com a marca LYCRA®, que nos permitem desenvolver produtos que combinam tecnologia de ponta com impacto reduzido."

Steve Stewart está apresentando "All In: O Poder da Parceria" no Palco Verde da ISPO em 4 de dezembro às 16h CET. Sua apresentação detalha como a cooperação tem sido crucial para comercializar a fibra LYCRA® EcoMade de origem biológica e trazê-la ao mercado.

Acesse o site do evento ISPO da The LYCRA Company para informações sobre a exibição e descobrir a gama de soluções sustentáveis ??que promovem sua exposição: fibras COOLMAX® e THERMOLITE® EcoMade feitas de resíduos têxteis, e a fibra LYCRA® FiT400™ concebida para circularidade, são feitas tendo o planeta em mente. Para saber mais sobre a fibra LYCRA® EcoMade de origem biológica, acesse este site para informações sobre o produto.

Sobre a The LYCRA Company

The LYCRA Company é líder mundial em oferecer soluções tecnológicas e de fibras aos setores de vestuário e cuidados pessoais, comprometida em proporcionar produtos sustentáveis com uso de ingredientes reciclados renováveis, pré e pós-consumo que reduzem o desperdício e ajudam a preparar o terreno para a circularidade. Com sede em Wilmington, Delaware, EUA, é proprietária das marcas LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® e TACTEL®. The LYCRA Company agrega valor aos produtos de seus clientes que promovem inovações exclusivas que satisfazem a necessidade do consumidor de conforto e desempenho duradouro. Saiba mais em lycra.com.

LYCRA®, COOLMAX® e THERMOLITE® são marcas registradas da The LYCRA Company.

