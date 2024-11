Franquia de lavanderia promove ação para Black Friday 2024

A #1 Lavanderia Express, franquia de lavanderia de autosserviço, divulga os detalhes da mais recente ação da marca para a Black Friday 2024, que acontece na última sexta-feira de novembro (29). A iniciativa prevê desconto de 16% na taxa de franquia.

No Brasil, a adesão à Black Friday cresce ano a ano. Prova disso, em média, oito a cada dez (85%) consumidores pretendem ir às compras na data. Trata-se de um aumento de cinco pontos percentuais no número de interessados em relação ao número registrado em 2023, conforme dados de um balanço recente conduzido pelo Mercado Livre e Mercado Pago.

Ainda de acordo com a pesquisa “Panorama do Consumo Black Friday 2024”, compartilhada pela InfoMoney, sete a cada dez (70%) brasileiros planejam suas compras com antecedência, ao passo em que 30% declararam que estão atentos às oportunidades.

Raphael Marques, CEO da #1 Lavanderia Express, analisa o mercado atual de franquias de forma positiva. “Com a ação planejada pela #1 Lavanderia Express para a Black Friday 2024, a empresa espera contribuir com o crescimento no mercado em regiões carentes, onde o segmento não está forte”.

As franquias da área de limpeza e conservação faturaram mais de R$ 1,9 bilhões em 2023, conforme dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF). Em 2022, a receita dessas empresas foi de R$ 1,6 bilhões - um crescimento de 13,5%.

“As expectativas da empresa para a ação promocional são positivas. Com a campanha, esperamos expandir a marca no Brasil e em regiões específicas”, complementa Marques. Segundo informações divulgadas pela empresa, a #1 Lavanderia espera chegar a 300 unidades ainda em 2024. São Paulo é o estado brasileiro com o maior número de unidades da franquia, espalhadas por 44 endereços.

Recentemente, a franquia de lavanderia de autosserviço atingiu a marca de 210 unidades em 22 estados brasileiros. A empresa nasceu em 2018, em Belém (PA), e realizou sua inauguração mais recente na cidade de Barra de São Francisco (ES), em agosto.

De acordo com o CEO, a empresa investiu na divulgação da campanha para comunicar os descontos por meio de ferramentas da Meta. A ação tem como público-alvo empresários que já estão à frente de algum negócio ou que pretendem começar no universo do empreendedorismo.