Doces saudáveis ajudam a puxar mercado de US$ 69 bilhões

Estudo realizado pela empresa de análise e consultoria de mercado Mordor Intelligence estima que o setor de doces deve movimentar globalmente US$ 69,20 bilhões, em 2024, e atingirá US$ 83,46 bilhões até 2029, crescendo a uma taxa média anual de 3,82% durante o período de previsão (2024-2029). E parte desse crescimento deverá vir de produtos inovadores, sem açúcar, orgânicos e veganos, disponibilizados em larga escala no mercado.

“Temos observado, através de nossas investidas, que os doces saudáveis estão apresentando alto crescimento no mercado global, devido aos recentes desenvolvimentos nos sabores, na aparência e na sensação na boca”, afirma Fabiano Zettel, CEO da Moriah Asset. “A boa notícia é que o Brasil tem enorme potencial para destacar-se ainda mais no segmento, com produtos típicos do país, que proporcionam muitos benefícios à saúde”.

A Moriah Asset é uma companhia de investimentos com recursos concentrados em empresas atentas às mudanças comportamentais da população em direção a hábitos e estilos de vida mais saudáveis, como a Haoma — marca de chocolates gourmet produzidos de modo sustentável e sem adição de açúcar — e a Oakberry, que se notabiliza por seus açaís orgânicos.

Segundo a Mordor Intelligence, a maioria dos fabricantes está focada no desenvolvimento de produtos alinhados com a cultura de alimentos orgânicos em todo o mundo. Entidades governamentais de numerosos países vêm aumentando a exigência de rótulos mais claros e verdadeiros nos produtos e intensificando o rigor das regulamentações sobre limites na quantidade de açúcar nos produtos alimentícios, como aconteceu recentemente no Brasil.

Por isso, corantes, adoçantes e outros ingredientes orgânicos, veganos, livres de OGM (organismos geneticamente modificados) e kosher (alimentos que seguem as leis religiosas judaicas e podem ser consumidos pelos judeus) estão sendo usados para substituir o açúcar. Isso, provavelmente, contribui para o crescimento da categoria, registra a consultoria Mordor Intelligence.

Website: https://www.linkedin.com/company/moriahasset/