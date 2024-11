Saúde mental: tema está em ascensão no mercado de trabalho

A saúde mental tem ganhado cada vez mais espaço nas discussões corporativas, revelando a importância de abordar o bem-estar emocional dos colaboradores. O tema, antes considerado um tabu, agora circula com maior abertura nas empresas, destacando a necessidade de estratégias efetivas para lidar com os desafios do ambiente de trabalho.

Um estudo recente, People at Work 2023, realizado pelo ADP Research Institute com 32.612 trabalhadores em 17 países, incluindo 1.412 brasileiros, aponta que globalmente 68% dos trabalhadores se sentem à vontade para discutir sua saúde física no ambiente corporativo, enquanto 64% dizem o mesmo sobre saúde mental.



No Brasil, esses números são de 65% e 63%, respectivamente. Apesar do avanço, a pesquisa revela que ainda há barreiras significativas: 57% dos entrevistados globalmente e 43% dos brasileiros não acreditam que seus gestores ou colegas estejam preparados para abordar questões de saúde mental sem julgamentos.

Para Rodolpho Takahashi, CEO do Grupo IAUDIT, o canal de denúncias pode desempenhar um papel crucial nesse cenário. "Um canal de denúncias bem estruturado permite que os colaboradores relatem situações de pressão, assédio ou outras questões que afetam sua saúde mental de forma segura e anônima, contribuindo para uma cultura organizacional mais saudável", afirma Takahashi.

Sobre o Grupo IAUDIT

O Grupo IAUDIT oferece auditorias, consultoria empresarial e tecnologia especialmente para Background Check, portal de apelação e Canal de Denúncias.

Website: http://www.iaudit.com.br