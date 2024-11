Número de motorhomes no Brasil cresce um terço no Airbnb

Com a crescente busca por experiências imersivas e autênticas em meio à natureza, trailers e motorhomes – as icônicas “casas sobre rodas” – estão ganhando popularidade entre os viajantes no Airbnb. Esses hóspedes optam por destinos fora dos grandes centros urbanos, buscando refúgios que combinam autenticidade, privacidade e liberdade para explorar novos horizontes.



No Brasil, o número de trailers e motorhomes disponíveis no Airbnb cresceu em um terço só neste ano, com base no número total de trailers e motorhomes anunciados no Brasil entre o 1º e o 3º trimestre de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023 no Airbnb, superando a média global de crescimento.

As cidades brasileiras com o maior número de concentração de trailers disponíveis no Airbnb são Gramado (RS), Ubatuba (SP), Florianópolis (SC) e São Sebastião (SP), destacando a preferência por locais rodeados por paisagens naturais e ricas em biodiversidade.



Top 10 cidades brasileiras com maior número de trailers no Airbnb:

Gramado, Rio Grande do Sul

Ubatuba, São Paulo

Florianópolis, Santa Catarina

São Sebastião, São Paulo

Campos do Jordão, São Paulo

Santana do Riacho, Minas Gerais

Alto Paraíso de Goiás, Goiás

São Roque, São Paulo

Pirenópolis, Goiás

São Paulo, São Paulo



A demanda reflete a busca por esse tipo de experiência de viagem: os hóspedes estão em busca de flexibilidade para conhecer regiões pouco convencionais, vivenciando a cultura local de maneira mais próxima e singular. É por isso que Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank acabam de reformar o trailer da família na região de Membeca, no município de Paraíba do Sul, Rio de Janeiro, refletindo a crescente procura por esse tipo de acomodação, proporcionando uma experiência exclusiva de estadia no Airbnb.

Trailer na região serrana do Rio de Janeiro

Disponível para uma estadia única no Rancho da Montanha, o trailer do casal oferece uma oportunidade de se reconectar com a natureza. Rodeado de paisagens e mudas plantadas pela própria família, o espaço é para quem busca um refúgio isolado. No Airbnb, as solicitações de reserva para o trailer da família poderão ser feitas em 28 de novembro, a partir das 14h, horário de Brasília, em airbnb.com.br/brunoegiovanna. A estadia, adequada para até dois adultos e uma criança de até 12 anos, ocorrerá nos dias 6 e 8 de dezembro de 2024.

Para os viajantes que desejam fugir da rotina, é possível conferir algumas opções que oferecem o selo Preferido dos Hóspedes e estão entre os Trailers/motorhomes mais desejados, de acordo com dados da plataforma, ou seja, acomodações salvas como favoritas pelos hóspedes entre outubro de 2023 e setembro de 2024 no Airbnb:

Trailer Capivara (São Bento do Sapucaí, São Paulo)

Motorhome em Pouso do Galo (Domingos Martins, Espírito Santo)

Trailer no alto da Serra da Mantiqueira (Camanducaia, Minas Gerais)

Website: http://airbnb.com/brunoegiovanna