O MAG Group Holding, o conglomerado multinacional que incorpora diferentes empresas em diversos setores, anunciou que o seu portfólio de projetos atuais e em desenvolvimento em suas diferentes subsidiárias imobiliárias atingiu US$ 11,9 bilhões.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241128984364/pt/

Moafaq Al Gaddah, Founder and Chairman of MAG Group Holding (Photo: AETOSWire)

As subsidiárias imobiliárias do MAG Group Holding incluem a MAG Lifestyle Development, Keturah, Invest Group Overseas (IGO), MBL, Shoumous, Art of Living Mall e MAG Leasing para armazéns.

Em seus comentários, Moafaq Al Gaddah, fundador e presidente do MAG Group Holding, disse: "O setor imobiliário dos Emirados Árabes Unidos está enfrentando uma demanda sem precedentes, impulsionada pela visão estratégica e ações de nossa liderança competente. Os esforços contínuos do governo para criar um ambiente favorável ao investimento tornaram os Emirados Árabes Unidos um destino de investimento para investidores globais. Tenho orgulho de nosso vasto portfólio de empreendimentos que atendem a públicos variados, agregando valor a um setor já próspero. No MAG Group Holding, nossa responsabilidade é contribuir para o desenvolvimento dos Emirados Árabes Unidos, desenvolvendo empreendimentos inovadores e atendendo às demandas em evolução de residentes e investidores".

*Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241128984364/pt/

Khaled Abu Hishme

khaled@cbpr.me