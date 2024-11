Índice de confiança dos consórcios registra ligeira elevação

O Índice de Confiança do Setor de Consórcios – ICSC, criado pela Associação Brasileira de Administradora de Consórcios (ABAC), chega ao seu quarto resultado em novembro. Ao ser referência para o consumidor e para os participantes do Sistema de Consórcios, o índice demonstra a percepção das associadas da entidade sobre a situação do consórcio e do ambiente macroeconômico no momento atual e futuro do país.

Além dos tradicionais indicadores estatísticos, publicados mensalmente, a associação informa que o mais novo resultado do ICSC apontou ligeira evolução sobre as expectativas setoriais para curto prazo. Em novembro, a avaliação, sempre baseada nas respostas recebidas, apontou 62,7 pontos, 0,5 ponto acima do último levantamento.

Na sua primeira edição, há seis meses, o ICSC somou 64,0 pontos. Depois, registrou crescimento em julho e atingiu 68,2 pontos. Na sequência, apesar de apontar retração em setembro, quando marcou 62,2 pontos, manteve-se acima dos 50 pontos, confirmando com isso a confiança daquelas empresas que responderam ao questionário.

Para Luiz Antonio Barbagallo, economista da ABAC, “o pequeno crescimento em novembro deveu-se à cautela demonstrada principalmente com relação ao comportamento da economia brasileira, na qual a quantidade de respostas na opção “sem alterações” e na “pioraram” puxaram o indicador para baixo. Em contrapartida, relativamente ao Sistema de Consórcios, com a igualdade e equilíbrio observados em “sem alterações” e “melhoraram”, houve inversão na tendência, possibilitando a reversão para uma alta de 0,5 ponto”.

No ICSC, a variação de 0 a 100 pontos sinaliza que, acima de 50 pontos, indica a confiança dos empresários. Em contrapartida, abaixo de 50 pontos demonstra a falta dela, portanto, apesar da retração, o ICSC, ao permanecer bastante acima dos 50 pontos, ratifica a confiança das administradoras de consórcio.

Website: http://www.abac.org.br