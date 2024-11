ABIMAQ realiza curso de NR-12 em São Paulo

A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) promove, no dia 06 de dezembro (sexta-feira), em sua sede, localizada na Av. Jabaquara, 2925 - Mirandópolis - São Paulo/SP, o curso voltado para a interpretação da NR-12, no qual serão apresentados os principais pontos de atenção e as alterações da portaria 916 de 30/07/2021.

O conteúdo, direcionado a engenheiros e técnicos da área de segurança do trabalho, fabricantes, gerentes, supervisores, e profissionais de RH, ajudará os participantes a entender os procedimentos e implementações de segurança em máquinas e equipamentos, em atendimento às Normas Técnicas e Regulamentadoras.

Lecionado pelo engenheiro elétrico e auditor CSME, Sidney Peinado, o conteúdo da aula apresentará:

Princípios Gerais NR-12 (atualizado):

- Novas exigências da NR-12;

- Exclusões da NR-12;

- Hierarquia das Leis, Constituição Federal, CLT, Portarias, Normas Regulamentadoras, Notas Técnicas, Instruções Normativas, Hierarquia das Normas Técnicas.

Níveis da Normalização:

- Elaboração de Normas Técnicas, Introdução ao Performance Level (PL) (ISO 13.849-1);

- Novos caminhos com a aplicação da ISO TR 24119;

- Novos conceitos de segurança em máquinas e equipamentos;

Comparativo da Portaria 197 X 916.

Serviço: Curso - NR 12 Atualização - Desvendando a Norma (Informativo):

Data: 06 de dezembro (sexta-feira)

Horário: 09h às 18h

Carga horária : 8h

Local : Sede da ABIMAQ (Av. Jabaquara, 2925 - Mirandópolis - São Paulo/SP)