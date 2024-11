IAB-PR lança caderno/agenda que destaca a história da Arquitetura e do Urbanismo

Na próxima quinta-feira, dia 28 de novembro, o Instituto de Arquitetos do Brasil lança sua “Agenda Curitiba – Arquitetura e Urbanismo”. O evento acontece a partir das 19h, no Solar da Cultura (Rua Dr. Claudino dos Santos, 142 - Largo da Ordem), com palestra do organizador da agenda, o historiador, arquiteto e urbanista Irã Dudeque.

A publicação, segundo o presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento do Paraná, o arquiteto Luiz Eduardo Bini Gomes da Silva, é voltada para os profissionais da área, mas principalmente para leigos e estudantes que tenham interesse em conhecer um pouco mais sobre o patrimônio arquitetônico e cultural da cidade. Bini destaca que Curitiba se tornou referência nacional e internacional graças ao olhar de vários arquitetos e urbanistas. “Foram eles que produziram projetos, ideias e pensamentos, que deram à capital paranaense um protagonismo no desenho urbano e na qualificação dos espaços públicos. O caderno/agenda desenvolvido pelo IAB-PR procura retratar e sintetizar um pouco dessa história”, completa Luiz Eduardo.

A agenda traz informações sobre a história do urbanismo de Curitiba, mas também mostra curiosidades arquitetônicas da cidade, como a Casa Kirchgassner. Residência-atelier-escritório do arquiteto Frederico Kirchgassner, que em função das assimetrias, lajes planas e janelas nas arestas, fazem dela uma das primeiras obras modernistas do Brasil.

Outro exemplo é a residência do arquiteto Osvaldo Navarro, construção residencial que foi pioneira na utilização de postes de madeira, que na época a Copel estava substituindo pelos de concreto. Como Navarro trabalhava no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), outros arquitetos da prefeitura imaginaram possibilidades de utilizar os postes desprezados em obras públicas.

Também pela publicação surgiu a informação sobre o concurso realizado em 1949, para a escolha do projeto do Teatro Oficial do Paraná. O projeto vencedor, que seguia uma arquitetura acadêmica simplificada, foi preterido pelo do engenheiro-arquiteto Rubens Meister, que ficou em terceiro lugar. O projeto do Teatro Guaíra desenvolvido por Meister, que foi influenciado pelo construtivismo de Le Corbusier e Oscar Niemeyer, segundo um dos jurados, merecia ser construído pois “representava o estágio atual da arquitetura brasileira”.

A “Agenda Curitiba – Arquitetura e Urbanismo”, que tem uma tiragem de 3.000 exemplares, foi viabilizada por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, e contou com o incentivo da Uninter. A publicação está sendo entregue gratuitamente para estudantes dos cursos de Arquitetura e Urbanismo de Curitiba, para os Institutos de Arquitetos e Conselhos de Arquitetura de todo Brasil, bem como aos profissionais associados ao IAB-PR.



Mais informações sobre a agenda no site: www.iabpr.org.br ou pelo e-mail: escritorio.edu@hotmail.com

Serviço: Lançamento da “Agenda Curitiba – Arquitetura e Urbanismo”



Data: 28 de novembro de 2024



Horário: 19h



Local: Solar da Cultura (Rua Dr. Claudino dos Santos, 142 - Largo da Ordem)



Entrada: franca.

Website: https://www.instagram.com/iab_pr/