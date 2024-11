Com mais de 50 prêmios nacionais e internacionais, a Queijo D'Alagoa-MG celebra 15 anos de existência neste mês de novembro, transformado em "mês do queijo" com condições especiais em seu site.



Fundada em novembro de 2009 nas montanhas de Alagoa, no sul de Minas Gerais, a empresa começou suas atividades quando o acesso à internet ainda era discado e a internet a rádio estava chegando ao município.



Inspirada pelo senhor Jeremias Sene, que atravessava a Serra da Mantiqueira para vender queijos embrulhados em folhas de bananeira, a Queijo D'Alagoa-MG se modernizou e hoje vende seus produtos pela internet.

Vaga Aberta para Degustador de Queijo: Em comemoração aos 15 anos, foi aberta uma oportunidade. A pessoa escolhida receberá em casa um Kit com 4 cunhas de queijos do Clube do Queijo D'Alagoa-MG, em diferentes estágios de maturação, para degustar com a família e amigos.

Por meio do instagram da @queijodalagoamg será realizado um sorteio para escolher uma pessoa que será Degustador de Queijo, independentemente da idade, cidade ou país. Para participar, basta que o internauta siga a empresa no instagram, que já está com quase 100k, marque os amigos nos comentários e compartilhe o vídeo fixado no perfil nos stories.

Queijos pro Futuro: Osvaldo acabou de se formar como Queijista, na Escola Brasileira de Queijistas, e acalenta o sonho de futuramente construir uma nova loja de queijos com cave de maturação subterrânea, uma queijaria-escola e um mini-museu nas margens da LMG-881, que liga Alagoa x Itamonte.

Atualmente a empresa é responsável por escoar a produção de sete famílias de pequenos produtores de queijo e pretende ampliar o número de parceiros conforme a demanda dos clientes for crescendo.

"A vida é igual queijo. Quanto mais maturada: melhor!" comemora Osvaldo Filho. "Faltam palavras pra agradecer a Deus por chegarmos até aqui. Olhar para trás e ver tudo que construímos junto com os produtores, a equipe de colaboradores e nossos parceiros e clientes" finaliza.

Website: http://www.queijodalagoa.com.br