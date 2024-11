Celebrando 40 anos de existência, a empresa gaúcha BMPPROAR projeta um incremento no faturamento de 54% até 2030. Atualmente, a marca de Campo Bom/RS tem atuação nacional e internacional, sobretudo nas regiões Sul e Sudeste do Brasil e na América Latina. Com o marco do 40º aniversário neste ano, a meta é expandir ainda mais a participação no Brasil e alcançar novos mercados ao redor do mundo.

Fundada em outubro de 1984, a BMPPROAR atua na fabricação de componentes e sistemas pneumáticos para movimentação e controle em veículos para transporte de passageiros (ônibus). A empresa, certificada com o ISO 9001, emprega 35 colaboradores diretamente e planeja diversos investimentos até 2030 para promover melhorias na estrutura física e impulsionar o faturamento.

“Investir na estrutura física é relevante não só pelo valor investido, mas, principalmente, em função do foco ser a segurança e o conforto das pessoas”, destacam o diretor Cesar Ramos e a Coordenadora Comercial/Logística, Jéssica Salla. Eles pontuam que a capacitação e o treinamento também serão incrementados, visando o alinhamento da empresa junto aos mercados em que está inserida e dando suporte às linhas de produtos e serviços. “O foco é a qualificação do time atual e incremento da equipe, na medida em que os mercados alvos respondam positivamente às nossas estratégias”, ressaltam.

Para os gestores, essas ações sincronizadas são fundamentais para que o crescimento e a rentabilidade do negócio sejam sustentáveis. “Chegamos aos 40 anos na plenitude da nossa expertise, podendo direcionar estrategicamente a atuação nos mercados brasileiro e internacional”, complementam. Além da esfera nacional, a empresa atua em outros seis países: México, Colômbia, Argentina, Chile, Peru e Portugal, que representam 30% do faturamento anual do empreendimento.

BMPPROAR tem estratégia para expandir presença global

Parte das metas da BMPPROAR até 2030 é aumentar a participação nos países da América Latina em que já atua, além de expandir negócios na América Central e na África do Sul. “Para este novo direcionamento, utilizaremos a estratégia de convênios com canais de distribuição especializados”, explicam Cesar Ramos e Jéssica Salla.

Os gestores contam que a participação no mercado externo é uma realidade para a empresa há mais de 30 anos e, por isso, o principal objetivo é alcançar locais em que ainda não estão inseridos. “Além de substancial para o desenvolvimento dos nossos produtos, isso é muito importante para o equilíbrio nas receitas”, salientam.

Para isso, eles acreditam que investimentos estruturais, um novo alinhamento na comunicação da empresa e a divulgação de produtos e serviços por meio da mídia digital são essenciais para atingir as metas de crescimento e fortalecer a presença da marca no cenário internacional.

Inovação e performance como pilares do crescimento

A BMPPROAR está em processo de evolução, adaptando-se às demandas e antecipando tendências. Essa abordagem centrada na inovação visa garantir a qualidade dos produtos, com foco no desenvolvimento das peças, desde a criação, passando pela execução, até o acompanhamento da performance junto aos clientes e mercados.

Assim, a empresa projeta um crescimento significativo para os próximos anos, buscando consolidar sua posição no setor, enfrentar desafios e explorar novas oportunidades. “Nosso planejamento estratégico aponta para o equilíbrio entre os mercados nacional e internacional, traduzindo a experiência de 40 anos em performance e economia", finalizam.

Sobre a BMPPROAR: está há 40 anos no mercado e atua na fabricação de componentes e sistemas pneumáticos para movimentação e controle em veículos de transporte de passageiros (ônibus). Localizada em Campo Bom, no Rio Grande do Sul, a empresa conta com uma área fabril de 1.400 m² e opera em todo o território nacional, além de expandir a presença na América Latina. A marca enfatiza seu compromisso com a qualidade por meio de produtos que combinam desempenho e custo-benefício.

Website: https://www.linkedin.com/company/bmpproar/