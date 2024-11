Quase 50% dos homens não vão a consultas médicas preventivas

O cuidado com a saúde masculina ainda se apresenta como uma dificuldade para grande parte dos brasileiros. Isso porque, de acordo com uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia, 46% dos homens só procuram atendimento médico quando apresentam algum sintoma e não para a realização de exames preventivos. Já um levantamento do Centro de Referência em Saúde do Homem de São Paulo aponta que 70% das pessoas do sexo masculino que procuram um consultório médico costumam o fazer por influência da esposa ou dos filhos e mais da metade desses pacientes adiaram a ida ao médico e, por isso, chegaram com doenças em estágio avançado.

Segundo dados do Ministério da Saúde, o câncer de próstata é um dos tipos de câncer mais comuns entre os homens e, no Brasil, representa a segunda causa de morte por câncer na população masculina. Para Marcus Zionede, profissional da área de urologia do AmorSaúde, rede de clínicas parceiras do Cartão de TODOS, “a falta de acompanhamento médico regular faz com que muitos homens cheguem aos consultórios com doenças em estágio avançado, diminuindo as chances de cura”, ressalta Zionede.

O médico destaca que o diagnóstico precoce aumenta consideravelmente as chances de cura, mas que a resistência que muitos homens ainda demonstram em relação à busca por atendimento médico é gerada também devido a estigmas sociais. “O comodismo e a vergonha em relação ao toque de próstata são alguns dos fatores que contribuem para esse cenário”, afirma.

Quais são os exames essenciais voltados para a saúde masculina?

O Ministério da Saúde recomenda que homens com sintomas como dificuldade para urinar, jato de urina fraco, necessidade frequente de urinar e presença de sangue na urina procurem atendimento médico imediatamente. Além disso, de acordo com o Marcus Zionede, como rotina preventiva, todos os pacientes do sexo masculino devem realizar anualmente os seguintes exames:

Exame de sangue PSA total



Mede a quantidade de antígeno prostático específico (PSA) no sangue. O PSA é uma proteína produzida pela próstata e níveis elevados podem indicar câncer de próstata, mas também podem ser causados por outras condições benignas.

Ultrassom



O ultrassom da próstata é um exame de imagem que utiliza ondas sonoras para criar imagens da próstata. Ele pode ajudar a identificar nódulos, cistos ou outras alterações na próstata.

Toque retal



O exame de toque retal permite ao médico apalpar a próstata e verificar se há nódulos ou áreas endurecidas. É um exame rápido e indolor.

“É importante ressaltar que a consulta médica é fundamental para avaliar a necessidade de outros exames específicos, de acordo com o histórico de saúde de cada paciente”, alerta Zionede.

Fatores de risco para o desenvolvimento da doença

De acordo com o Ministério da Saúde, os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata são:

Idade : a incidência do câncer de próstata aumenta significativamente após os 60 anos.





: a incidência do câncer de próstata aumenta significativamente após os 60 anos. Histórico familiar : homens que possuem pai ou irmão diagnosticado com câncer de próstata antes dos 60 anos têm maior probabilidade de desenvolver a doença.





: homens que possuem pai ou irmão diagnosticado com câncer de próstata antes dos 60 anos têm maior probabilidade de desenvolver a doença. Alimentação: o sobrepeso e a obesidade são considerados fatores de risco para o câncer de próstata.



A Organização Mundial de Saúde (OMS) também alerta para a importância de adotar hábitos de vida saudáveis para reduzir o risco de desenvolver a doença, como controle do tabagismo, prevenção ao uso do álcool, prática regular de atividade física, alimentação saudável e combate ao sedentarismo e à obesidade.

