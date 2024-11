AM Paradesporto amplia acesso ao esporte para pessoas com deficiência

O Projeto BH Paralímpica – Ano II, realizado pela AM Paradesporto, continua promovendo inclusão e transformando vidas em Belo Horizonte e Contagem. Com patrocínio da CEMIG e da COPASA, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, e apoio do CBCP - Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, a iniciativa oferece aulas gratuitas em modalidades paradesportivas para pessoas com deficiência a partir de 6 anos de idade. O objetivo é proporcionar o desenvolvimento de habilidades físicas, motoras, sociais e psicológicas, além de incentivar a prática esportiva em um ambiente inclusivo.

Entre as modalidades oferecidas estão Bocha Paralímpica, Futebol de 7, Futebol de Cegos, Futebol Adaptado, Iniciação Paradesportiva e Rugby em Cadeira de Rodas. As aulas acontecem em diferentes locais de Belo Horizonte e Contagem, facilitando o acesso dos participantes e oferecendo uma estrutura adaptada às necessidades específicas de cada modalidade.

"O projeto busca não apenas o desenvolvimento físico, mas também a inclusão social e o fortalecimento da autoestima dos participantes por meio da prática esportiva", afirma Lina Vitarelli, diretora da AM Paradesporto. Além disso, profissionais qualificados garantem a segurança e a eficácia das atividades, respeitando as características individuais de cada aluno.

Destaques e impacto social

Dentre as modalidades ofertadas, a Bocha Paralímpica e o Rugby em Cadeira de Rodas se destacam, proporcionando aos participantes a oportunidade de vivenciar esportes desafiadores e adaptados às suas realidades. O projeto também enfatiza a importância da inclusão social ao estimular a prática de atividades físicas e a interação entre os participantes.

O BH Paralímpica tem como pilares o respeito à diversidade, a promoção da igualdade e a valorização do potencial de cada indivíduo. "Ao proporcionar oportunidades, o projeto reforça o compromisso público com a inclusão e o desenvolvimento social por meio do esporte", destaca a presidente da AM Paradesporto, Célia Procópio.

Participação em competições

Os alunos do projeto têm participado de competições estaduais e nacionais, com resultados expressivos em eventos como o Jemg, o Jimip e as Paralimpíadas Escolares. Em 2024, por exemplo, a modalidade de Bocha Paralímpica conquistou posições de destaque no Campeonato Brasileiro de Jovens e no Campeonato Regional Leste. Já o Rugby em Cadeira de Rodas garantiu o 1º lugar no Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão.

Sobre a AM Paradesporto

A AM Paradesporto é uma instituição que utiliza o esporte como ferramenta de transformação social. A organização é reconhecida por sua atuação na promoção da inclusão, oferecendo oportunidades para que pessoas com deficiência desenvolvam suas habilidades em um ambiente de respeito e diversidade.

Mais informações

Os interessados em saber mais sobre o Projeto BH Paralímpica podem entrar em contato pelo telefone (31) 97532-8383, das 9h às 17h. A iniciativa também conta com o apoio do Governo de Minas e do Governo Federal, reafirmando o compromisso com a inclusão e o desenvolvimento social.

Website: https://www.instagram.com/amparadesporto/