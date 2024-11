Procura por tratamentos estéticos invisíveis cresce em 2024

A procura por procedimentos estéticos menos invasivos têm crescido nos últimos anos, de acordo com pesquisa do jornal Correio Braziliense, mulheres têm trocado tratamentos agressivos por técnicas sutis, buscando realçar a aparência sem perder os traços naturais.

Seguindo essa nova tendência nacional, surge então a chamada “desarmonização facial”, aquela busca incessante por injetáveis em excesso, que na maioria das vezes acaba mudando os traços naturais característicos de cada um, criando um “padrão artificializado” de beleza, hoje em dia não está mais em alta. A tendência atual é uma pele com qualidade, elasticidade, firmeza e pequenos procedimentos feitos estrategicamente para realçar, e não modificar o rosto.

Nos tratamentos invisíveis, é importante ressaltar que o passo mais importante é a escolha pelo profissional dermatologista que fará esse acompanhamento, este assunto foi tema de seminário realizado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), que frisou como o perfeito alinhamento com o profissional é parte primordial nos resultados desejados.

Em segundo lugar, a escolha pelos tratamentos que entregam melhor estímulo de colágeno e trabalham tecido e musculatura, serão sempre as melhores opções. Dentro desta realidade, a medicina estética vem avançando a cada ano, e hoje já dispõe de tecnologias capazes de tratar queixas de flacidez e falta de viço na pele, de forma rápida, indolor e natural.

Alguns procedimentos que auxiliam nesse resultado natural são:



Bioestimuladores de Colágeno

Ultraformer MPT

Emface



O mais popular entre eles com certeza são os bioestimuladores de colágeno, trata-se de um injetável capaz de estimular a produção natural do colágeno pelo organismo, desta forma, a mudança acontece de dentro para fora, e a paciente já pode notar os sinais de uma pele rejuvenescida e com mais qualidade, elasticidade e brilho, em poucas semanas.

Em seguida, o Ultraformer MPT, um ultrassom micro e macro focado, potente tecnologia usada no tratamento da qualidade de pele e flacidez facial e corporal, este equipamento vem se popularizando muito entre as clínicas estéticas pelo Brasil, mas vale ressaltar que os resultados dependem muito do manejo da ferramenta, ou seja, a escolha pelo médico especialista fará total diferença.

E em último lugar, recém chegado ao país, o Emface vem ganhando destaque mundial pelos ótimos resultados desde a primeira sessão, trata-se de uma tecnologia não invasiva, capaz de tratar simultaneamente a pele e os músculos faciais, principais pilares de sustentação do rosto, em apenas 20 minutos. É uma verdadeira revolução para a medicina estética, pois é a primeira vez em que a camada muscular facial é de fato estimulada, e fortalecendo o músculo, toda a estrutura facial recebe os benefícios como melhora da flacidez, maior sustentação, estímulo de colágeno e qualidade de pele.

A Dra. Carolina Lins, dermatologista especialista em tratamento estético natural, destacou que somente no ano de 2024, a procura por procedimentos naturais em seu consultório, subiu quase 80%: “hoje, 8 em cada 10 pacientes que atendo, já expõe o desejo de melhorar a aparência sem modificar suas características naturais ”, comenta a médica. A dermatologia estética evolui a cada ano e contribui para a reconstrução social do belo pela ótica da autenticidade e valorização das belezas naturais.

