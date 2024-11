Adias aposta em promoção para melhorar experiência de compra

A Adias preparou uma campanha promocional interativa diferente para os consumidores que desejam adquirir um ar-condicionado. A “Caça ao tesouro Black Friday Adias”, vai acontecer de 25 a 29 de novembro, e os clientes que se juntarem à comunidade exclusiva no WhatsApp terão a oportunidade de encontrar cupons de desconto de até R$ 2.000, escondidos no site da empresa e em locais estratégicos do parque Ibirapuera, na capital paulista.

Para participar, basta seguir o perfil no Instagram (@adias.com.br), onde será divulgado o link para a comunidade no WhatsApp. Lá, a empresa centralizará todas as instruções e dará suporte em tempo real, orientando os participantes sobre onde e como localizar os descontos exclusivos.

“Queremos transformar a experiência de compra da Black Friday em algo dinâmico e divertido, desafiando nossos clientes a encontrarem os melhores preços como se estivessem em uma verdadeira caça ao tesouro”, afirma Eduardo Bachur, diretor de marketing da Adias.

Caça aos cupons

Cada cupom escondido on-line será válido para o primeiro cliente que encontrá-lo e usá-lo no site. Já os cupons espalhados pelo parque Ibirapuera poderão ser utilizados entre os dias 25 e 29 de novembro, até as 23h59 do dia 29, garantindo que os clientes estejam atentos e participem ativamente. "A ação foi pensada para oferecer uma experiência dinâmica e interativa, que desafia os clientes a aproveitar os melhores descontos, enquanto desfrutam da emoção de uma verdadeira caça ao tesouro”, complementa Bachur.

A adesão à comunidade no WhatsApp é essencial para garantir acesso às pistas e atualizações em tempo real. Com cupons limitados, a empresa reforça que a promoção será encerrada assim que todos forem encontrados e utilizados. A campanha tem a parceria estratégica com os maiores fabricantes de eletroeletrônicos LG e TCL. Os produtos selecionados dessas marcas são itens de alta demanda, especialmente com a chegada do verão, oferecendo aos clientes a oportunidade de adquirir ar-condicionado com condições especiais.

Website: http://www.adias.com.br