A Cabo Verde Mineração, através de sua controladora COPEM, comunicou a Agência Nacional de Mineração (ANM) uma descoberta de Elementos Terras Raras em suas áreas nos municípios de Cabo Verde, Muzambinho e Botelhos no sul de Minas Gerais. Trata-se de uma descoberta inédita de ocorrência de Terras Raras associada ao minério de ferro na borda do Complexo Vulcânico de Poços de Caldas. Diferente das descobertas anteriores concentradas no interior da caldeira vulcânica este novo depósito encontra-se em áreas até então inexploradas nas bordas do complexo, as ocorrências foram identificadas através de pesquisas geológicas, análise química de amostragens na cava aberta do projeto de minério de ferro da empresa e estudos geofísicos avançados, que sugerem corredores hidrotermais associados ao vulcanismo da região.

A pesquisa revelou concentrações de até 3.942 ppm de óxidos totais de Terras Raras (TREO) em depósitos de sienogranitos intemperizados. Os testes de recuperação inicial, utilizando métodos de lixiviação iônica, apresentaram uma eficiência de até 81,69%. O MREO (Óxidos Magnéticos de Terras Raras), composto por elementos como Neodímio, Praseodímio, Disprósio e Térbio, é essencial para tecnologias avançadas, como veículos elétricos e turbinas eólicas. As análises realizadas pela Cabo Verde Mineração revelaram concentrações de MREO nas amostras, incluindo valores de MREO como 531,66 ppm na amostra REECV-0127 e 475,95 ppm na amostra REECV-0128.

"Essa descoberta amplia os horizontes da Cabo Verde Mineração e reforça sua presença na borda do complexo vulcânico, região até então inexplorada, e reforça nosso compromisso com a inovação no setor de mineração, dada já pela exploração do minério de ferro numa região atípica e distante do quadrilátero ferrífero. Com a descoberta das Terras Raras estamos ampliando e detalhando nossa pesquisa regional e buscando parcerias estratégicas visando futuramente atender à crescente demanda global por estes elementos de Terras Raras, elementos cruciais para a transição energética e indústrias de alta tecnologia", afirma Túlio Rivadávia Amaral, diretor-executivo da empresa.

Com mais de 56 áreas sob concessão de pesquisa, totalizando aproximadamente 88.000 hectares em Minas Gerais e São Paulo, a amostragem regional realizada pela Cabo Verde Mineração coletou mais de 100 amostras superficiais, incluindo materiais de estradas e cortes de barranco, com base em anomalias aerogeofísicas e análises visuais de materiais intemperizados em grande parte das suas áreas de concessão de pesquisa. As análises, conduzidas pelos laboratórios ALS Brasil e SGS GEOSOL, confirmaram a presença de Elementos de Terras Raras (ETRs) em todas as amostras. Resultados preliminares indicam concentrações promissoras, com valores de TREO superiores a 3.000 ppm em áreas nos municípios de Caconde e Botelhos, incluindo amostras destacadas, como a CV-ALA 0032 com TREO de 3.347 ppm, orientando para futuras explorações mais detalhadas.

A Cabo Verde Mineração continua investindo em pesquisa geológica através de sondagens de detalhamento, análises químicas e investe em tecnologia de pesquisa e processamento mineral para ampliar suas operações bem como a retomada da exploração do minério de ferro na região com a geração um concentrado de alto teor, produto com cerca de 68% de ferro.

Sul de Minas Gerais: um polo estratégico em ascensão

Poços de Caldas e seu entorno estão rapidamente se consolidando como um dos principais polos minerários do Brasil. A região, conhecida por sua geologia singular e rica em minerais estratégicos, atraiu recentemente investimentos nacionais e internacionais significativos. Empresas globais têm apostado na exploração do potencial geológico da área, com aportes bilionários que reforçam sua relevância econômica e geopolítica.

A descoberta da Cabo Verde Mineração impacta positivamente outros municípios da região, como Cabo Verde, Muzambinho, Botelhos e Caconde. Tradicionalmente voltados à agricultura, uma futura operação de mineração destes minerais estratégicos, os municípios terão a oportunidade de diversificar suas economias, gerando empregos, infraestrutura e desenvolvimento econômico sustentável. A descoberta de elementos de Terras Raras e o minério de ferro fortalece as comunidades locais criando sinergias entre setores tradicionais e emergentes.

A descoberta da Cabo Verde Mineração reforça a região do complexo como um hub estratégico para o setor. A localização privilegiada, aliada às características geológicas únicas do Complexo Vulcânico e seu entorno imediato, torna a região um ponto focal para a transição energética e o desenvolvimento de tecnologias avançadas, como veículos elétricos, turbinas eólicas e eletrônicos de ponta.

Sobre a Cabo Verde Mineração

Fundada em 2016, a Cabo Verde Mineração se dedica à extração de minério de ferro de alto teor nos municípios de Cabo Verde e Muzambinho. A empresa atua com responsabilidade social e ambiental, contribuindo para o desenvolvimento sustentável das comunidades locais.

Website: https://www.caboverdemineracao.com/