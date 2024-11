Keturah, o revolucionário conceito mundial de hospitalidade e imóveis de luxo, anunciou o lançamento de uma campanha de vendas para o The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside, parte do Keturah Resort, e Keturah Reserve, que irá se estender até 30 de dezembro.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241127228611/pt/

Keturah Announces Campaign for Its Developments, Introduces 5-Year Post-Handover Plan (Photo: AETOSWire)

A campanha oferece aos compradores a oportunidade de adquirir unidades limitadas em ambos os empreendimentos com um plano de pagamento em 5 anos após a entrega.

Localizado dentro do Keturah Resort, o primeiro resort totalmente certificado em bem-estar na região MENA, o The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside abrange 200 residências em sete edifícios e 12 mansões, cada uma com atracação exclusiva para iates aos moradores. Enquanto isto, o Keturah Reserve contará com 93 casas geminadas, 90 vilas e 533 unidades em seis prédios de apartamentos. O projeto é o primeiro empreendimento residencial no Oriente Médio a imergir os moradores na natureza através do 'Bio Living', a fim de melhorar o bem-estar físico, mental e emocional de seus ocupantes.

Em seus comentários, Talal Moafaq Al Gaddah, Fundador e Diretor Executivo do Keturah, disse: "No Keturah, estamos redefinindo a vida luxuosa ao integrar luxo com bem-estar, sustentabilidade e design excepcional. Esta campanha, com seu plano de 5 anos para pagamento após a entrega, reflete nosso compromisso em tornar nossos empreendimentos exclusivos mais acessíveis, mantendo a exclusividade e a sofisticação que nossa marca representa."

Aviso Legal

O Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside, não é de propriedade, desenvolvido ou vendido pela The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC ou suas afiliadas ("Ritz-Carlton"). A MAG of Life FZ-LLC usa as marcas do The Ritz-Carlton sob uma licença da Ritz-Carlton, que não confirmou a precisão de nenhuma das declarações ou representações feitas aqui.

*Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241127228611/pt/

Khaled Abu Hishme

khaled@cbpr.me