CEO da FGmed comenta expansão internacional da Startup

A FGMED, plataforma brasileira de educação médica continuada, busca conquistar o mercado da América Latina. A empresa, que atua como startup de educação para saúde no Brasil, está expandindo sua atuação para outros países da região e, recentemente, intensificou sua presença no mercado norte-americano sob a liderança do CEO Faustino da Rosa Junior.

A FGMED já capacitou mais de 100 mil profissionais de saúde em quase 15 anos de atuação. Em 2024, a empresa iniciou a expansão na América Latina, com operações no México em parceria com a plataforma de infoprodutos Hotmart, que contribuiu para impulsionar a venda de seus conteúdos digitais no setor médico. Com mais de 10 mil cursos, a plataforma oferece conteúdos sob demanda em diversas especialidades médicas, incluindo cardiologia, dermatologia e telemedicina, oferecendo formação contínua e acessível.

De acordo com estimativa da empresa, o setor de educação médica continuada (EMC) na América Latina movimenta cerca de 5 bilhões de dólares, com uma demanda significativa por plataformas flexíveis e adaptadas às realidades dos profissionais de saúde.

Para João Cardoso, especialista em EdTechs e consultor do setor de educação, o crescimento da FGMED responde à demanda por ensino médico contínuo e de qualidade na América Latina. “A FGMED atende a uma lacuna importante ao oferecer conteúdo especializado e prático que permite aos médicos atualizarem seus conhecimentos sem a necessidade de comprometer suas práticas”, comenta Cardoso. Ele acrescenta que o mercado de EdTech na região tem potencial para continuar crescendo a uma média anual de 15%, impulsionado pelas inovações tecnológicas e pela necessidade de formação contínua.

Dr. Faustino Junior destaca a importância de parcerias estratégicas para fomentar o crescimento da FGMED. “Empresas brasileiras precisam se unir para oferecer soluções internacionais e beneficiar nosso ecossistema”. Ainda de acordo com Faustino, o objetivo agora é expandir para outros países, aproveitando a experiência obtida no Brasil e no México para consolidar a FGMED como referência em educação médica continuada.







