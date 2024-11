Câncer: nova tecnologia Pet/Ct Digital Omni chega ao Rio

Os avanços científicos e tecnológicos têm trazido uma nova perspectiva para o diagnóstico e o combate ao câncer, que ocupa o segundo lugar entre as causas mais frequentes de morte no Brasil. A identificação precoce de tumores, bem como a imunoterapia, novos medicamentos, marcadores moleculares e cirurgias minimamente invasivas aumentam o arsenal contra a doença.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), são estimados 704 mil casos de câncer por ano no Brasil para cada ano do triênio 2023-2025, com destaque para as regiões Sul e sudeste, que concentram cerca de 70% da incidência. O câncer de mama e próstata continuam sendo os tipos da doença com maior incidência no país. As informações são da publicação Estimativa 2023 – Incidência de Câncer no Brasil. A Estimativa é a principal ferramenta de planejamento e gestão na área oncológica no Brasil, fornecendo dados e informações fundamentais para a definição de políticas públicas.

Indo de encontro a este cenário, a medicina nuclear é uma das especialidades que vem contribuindo há décadas para o diagnóstico e tratamento de diversos tipos de cânceres. Por meio de radiofármacos que detectam lesões, oferecendo informações precisas aos médicos, a especialidade apresenta resultados além das imagens convencionais, proporcionando uma base de análise das funções dos tecidos e órgãos do ponto de vista funcional, bioquímico e até molecular.

No Rio de Janeiro, a Clínica de Medicina Nuclear Villela Pedras, fundada em 1954, está trazendo para a cidade o primeiro aparelho PET/CT Digital OMNI, uma das principais tecnologias na luta contra diversos tipos de câncer. O equipamento, que até então só podia ser encontrado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, está disponível na unidade do Centro, na Rua México, 98 - 3º 4º e 5º andar, que oferece credenciamento com diversos convênios e operadoras de saúde.



A nova tecnologia é de fundamental importância no estadiamento, controle e reestadiamento em diversos tipos de neoplasias. O aparelho possui a maior sensibilidade e acurácia nas imagens, além de realizar o exame em pouco menos de sete minutos. “Trazer este novo equipamento de combate e monitoramento do câncer para o Rio de Janeiro significa continuar a missão da Clínica Villela Pedras, de contribuir na luta contra diversas doenças através das mais importantes tecnologias”, explica o Dir. de Negócios, Dr. Marcos Villela Pedras Polonia.



Para reduzir a possibilidade de ser acometido pela doença, especialistas e representantes da sociedade civil da América Latina e do Caribe, convocados pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC), da Organização Mundial da Saúde (OMS), e pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), revisaram as evidências científicas e recomendaram 17 ações que as pessoas devem fazer para prevenir o câncer. Entre as mais importantes causas evitáveis de câncer estão a prática de atividades físicas, perda de peso, não fumar, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e ter uma alimentação saudável.

