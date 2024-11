A Uniphore, uma das maiores empresas de classe empresarial nativa de IA do mundo, anunciou que se juntouàComunidade de Inovadores do Fórum Econômico Mundial, apenas para convidados, como membro da Comunidade Unicórnio, que reúne empresas privadas iniciantes avaliadas em mais de US$ 1 bilhão.

O Fórum Econômico Mundial (WEF) é a instituição internacional de cooperação público-privada, conectando comunidades de líderes em torno de questões globais. Suas Comunidades de Inovadores são um grupo das start-ups e scale-ups mais promissoras do mundo na vanguarda da inovação tecnológica e de modelos de negócios.

Além dos LLMs e do silício, o impacto real da IA nas empresas está sendo percebido pela adoção de plataformas de nuvem de IA. Com 1.500 clientes corporativos em vários setores, a Uniphore está gerando alguns dos maiores ROIs e impactos nos negócios das empresas em todas as partes do mundo.

A Uniphore está contribuindo para o WEF por meio de seu trabalho com a AI Governance Alliance, que reúne os principais cientistas, líderes empresariais e formuladores de políticas com foco em garantir que a IA aprimore as capacidades humanas, fomente o crescimento inclusivo e promova a prosperidade global. A liderança da Uniphore participa de duas iniciativas importantes conduzidas pela Alliance, AI Transformation of Industries e Safe Systems and Technologies. Como pioneiros em IA empresarial, os líderes da Uniphore estão compartilhando percepções e experiências do setoràmedida que a Aliança identifica implicações estratégicas, bem como oportunidades e desafios apresentados pela IA aplicada. Isso inclui a participação no desenvolvimento e na simplificação das proteções técnicas em resposta ao rápido avanço dos sistemas de IA generativa.

“Este é um momento extraordinário para a tecnologia, e o Fórum Econômico Mundial é o epicentro onde as mentes mais brilhantes do mundo se reúnem para enfrentar os desafios globais. É crucial que a indústria, as organizações internacionais e os formuladores de políticas trabalhem juntos enquanto definimos nosso caminho no era da IA”, afirmou Umesh Sachdev, CEO e cofundador da Uniphore. “É uma honra contribuir para o trabalho influente do Fórum Econômico Mundial e fazer parte da Comunidade de Inovadores”.

“O Fórum Econômico Mundial tem o prazer de dar as boas-vindasàUniphoreànossa Comunidade de Inovadores Globais”, disse Verena Kuhn, chefe da Comunidade de Inovadores Globais do Fórum Econômico Mundial. “Estamos especialmente ansiosos para envolver a Uniphore na Aliança de Governança de IA do Fórum, onde sua longa experiência em IA aplicada será extremamente valiosa”.

Sachdev participará da próxima Reunião Anual do WEF em Davos, Suíça, em janeiro de 2025.

Para mais informações sobre a reunião anual do Fórum de 2024, visite: https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2025/

Sobre a Uniphore

A Uniphore é uma empresa líder em IA nativa B2B com décadas de sucesso comprovado. Pensada para escalabilidade e adaptada às necessidades empresariais, impulsionamos a transformação de IA que traz impacto real nos negócios em várias indústrias e nas maiores implantações globais. Nossa plataforma multimodal de IA e dados está no coração dessa transformação, permitindo que as empresas implantem agentes de IA rapidamente. Com nossa Engine Room de IA, as organizações podem aproveitar seus dados e criar modelos de IA escaláveis e específicos de domínio para democratizar o conhecimento empresarial – tudo isso garantindo segurança, soberania e rápida entrega de valor. Hoje, a tecnologia da Uniphore capacita mais de 750.000 usuários finais em 1.600 empresas em 20 países. Descubra as capacidades incomparáveis da Uniphore – porque não há IA como a nossa™.

Sobre o Fórum

O Fórum Econômico Mundial é a Organização Internacional para a Cooperação Público-Privada. O Fórum reúne os principais líderes políticos, empresariais, culturais e de outros segmentos da sociedade para moldar as agendas globais, regionais e setoriais. Fundado em 1971 como uma fundação sem fins lucrativos, tem sua sede em Genebra, na Suíça. É independente, imparcial e não está vinculado a interesses específicos.

