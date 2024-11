Fortaleza recebe evento mundial sobre a transição energética

O Ceará vai sediar o World Summit on Energy Transition (WSoET), a Cúpula Mundial sobre Transição Energética, nos dias 28 e 29 de novembro, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Reunindo representantes de mais de 25 países, entre especialistas, pesquisadores, investidores, representantes de entidades e líderes globais, a Cúpula é uma realização do Winds for Future, em associação com o estado do Ceará, o Global Institute for the Future of Tourism e a Advanced Leadership Foundation. O evento será gratuito e híbrido, com exibição em quatro idiomas - português, inglês, espanhol e mandarim.

Ángel Gurría, secretário-geral da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) entre 2006 e 2021, está entre os palestrantes. Também estarão na Cúpula participantes ligados à Organização dos Estados Americanos (OEA), ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), além de empresas globais ligadas ao setor energético, como a Qair.

O consumo de energia do encontro será 100% renovável, o que será possível graças a um contrato assinado entre a Secretaria da Infraestrutura (Seinfra) e a comercializadora de energia EDP, que incluiu o Centro de Eventos do Ceará como um dos equipamentos do estado que passa a operar com energia oriunda de fontes limpas e previsões de baixo custo, promovendo redução de gastos e um consumo mais sustentável. “Toda a energia fornecida neste contrato virá de fontes renováveis, garantindo que mais de 100 GW/h de consumo anual sejam atendidos por essas fontes limpas”, destaca o secretário da Infraestrutura do Ceará, Hélio Winston Leitão.

“Não é por acaso que estamos fazendo, no Ceará, um evento internacional no Brasil dedicado a energias limpas e mudanças climáticas. Afinal, estamos no estado que tem quase 40 anos de experiência em energias renováveis, o que é um exemplo para todo o planeta”, observa Rômulo Soares, cofundador do Instituto Winds for Future e coorganizador do World Summit on Energy Transition (SWoET).

Entre os principais pontos de discussão estarão o desenvolvimento de um Roadmap para o setor, a avaliação de incentivos para o hypercluster em torno das energias renováveis e de baixo carbono, a criação de infraestruturas adequadas, a formação de uma cadeia de suprimentos sólida e o estabelecimento de marcos jurídicos. O objetivo é fomentar parcerias globais indispensáveis para acelerar esse processo.

O World Summit on Energy Transition será uma plataforma de diálogo entre indústria, academia, governo e terceiro setor, para explorar as vantagens e oportunidades na promoção de um modelo de transição energética. Outro objetivo será inspirar novos participantes a aderirem ao movimento, acelerando o processo de transição e promovendo uma mobilização global. Nesse sentido, as discussões abordarão as tendências internacionais e a inteligência de mercado.

A formação de uma comunidade no WhatsApp será um dos legados do evento, na qual participantes, especialistas, acadêmicos, empresários e interessados no tema poderão trocar ideias e se atualizar sobre as principais questões discutidas no WSoET. A iniciativa reforça o compromisso do evento em promover o engajamento social e a conscientização sobre a importância de ações concretas e colaborativas no combate às mudanças climáticas.

“Queremos que as discussões sobre os desafios energéticos não se limitem ao evento físico. Com a comunidade no WhatsApp, ampliamos a participação e fortalecemos o debate, incentivando o compartilhamento de insights e experiências”, explica Gustavo Silva, diretor de Sustentabilidade da Qair Energy. “O intuito é oferecer um espaço inclusivo e acessível para todos os interessados em contribuir para uma transformação energética sustentável”, completa.

Os participantes do WSoET também poderão vivenciar exemplos da transição energética aplicada à mobilidade urbana. Durante o evento, haverá a utilização de diversos veículos movidos a energias renováveis, entre eles um ônibus para o transporte de colaboradores, movido a energia solar. Além disso, o evento também contará com dois veículos elétricos de passeio, que estarão em exposição e sendo usados para o transporte de palestrantes.

