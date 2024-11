Consórcio pode ser opção de investimento do 13º salário

Os trabalhadores com carteira assinada têm até 30 de novembro para receber a primeira parcela do 13º salário e até 20 de dezembro para a segunda. A gratificação consiste em um salário extra que pode ajudar a equilibrar o orçamento anual. O benefício ao final do ano pode ser utilizado como uma forma de investimento e ajudar a iniciar o ano novo com o pé direito.

O consórcio é uma opção para quem quer utilizar o dinheiro adicional para investir na casa própria ou em um carro novo. A modalidade permite que a pessoa adquira uma carta de crédito de acordo com o seu orçamento, evitando uma compra por impulso que prejudique suas finanças. Além disso, existe a possibilidade de reduzir, antecipar ou quitar as parcelas a qualquer momento.

A cada ano, o consórcio vem se mostrando como uma opção prática para se adquirir um bem. Segundo o último boletim divulgado pela Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), entre os meses de janeiro e setembro a modalidade registrou um crescimento real de 7% nas vendas de novas cotas, em comparação com mesmo período de 2023. “As diversas vantagens que o consórcio oferece para os consumidores, como, por exemplo, os valores atrativos das parcelas, fazem com que eles busquem cada vez mais pelo investimento”, afirma o documento.

O diretor executivo da Bancorbrás Consórcios, José Climério Silva Souza, explica que “o consorciado pode ser contemplado por meio de sorteios mensais e também através de lances livres e fixos, podendo inclusive abater da carta de crédito parte do valor do lance ofertado. É uma oportunidade de acesso a crédito de forma mais rápida e com menos burocracia".

Além disso, é uma forma de fazer um bom uso do dinheiro extra. “É uma alternativa para se programar financeiramente e não se cair na tentação de gastar todo o 13º salário durante o período de festas, nas viagens de férias ou com as promoções da Black Friday, por exemplo", defende José Climério.