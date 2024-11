Black Friday estimula demanda por energia segura e confiável

A Black Friday deste ano, marcada para 29 de novembro, promete movimentar cerca de R$ 15,8 bilhões no Brasil, consolidando-se como a maior data do varejo antes do Natal. Esse valor representa um aumento de aproximadamente 2% em relação ao ano anterior, segundo levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). O crescimento nas vendas pode trazer consigo um desafio crucial para os varejistas: garantir energia suficiente para sustentar as operações e atender ao alto volume de clientes. Nesse contexto, a segurança energética pode ser entendida como uma prioridade estratégica.

A energia térmica temporária, fornecida por geradores em períodos determinados, é necessária para assegurar que empresas, comércios e serviços não interrompam suas atividades. Assim, a contratação de geradores pode ser vista como uma solução estratégica, não apenas para situações de alta demanda, mas também como uma fonte confiável de energia reserva para atender às demandas cotidianas.

"A energia não pode parar. Garantir o funcionamento ininterrupto é crucial para sustentar as operações e atender ao volume de vendas, especialmente em períodos de pico como a Black Friday", comenta Arthur Lavieri, CEO da Tecnogera, empresa brasileira que há 18 anos é especializada no fornecimento de soluções de energia temporária e locação de geradores.

Apenas no varejo on-line, a consultoria Neotrust Confi projeta um crescimento de 9,1% no faturamento, considerando os quatro principais dias de oferta - de quinta a domingo. Para além do e-commerce, lojas físicas também registram aumento no movimento de clientes durante o período, o que reforça a importância da garantia no fornecimento de energia.

Além disso, diante dos apagões que vêm afetando diversas regiões do Brasil nos últimos meses, muitas empresas demonstram preocupação com a segurança energética. Em outubro, o estado de São Paulo enfrentou um dos piores blecautes dos últimos anos, que afetou aproximadamente 2,1 milhões de clientes por mais de 5 dias. “Durante este apagão, os chamados da Tecnogera aumentaram quase 1000%. A tempestade que atingiu São Paulo é um lembrete de que a dependência da rede elétrica é um desafio que precisa ser enfrentado com planejamento e com o uso de fontes alternativas e seguras de energia”, completa Lavieri.

A Black Friday evidencia como a indústria de geradores de energia se integra à evolução do comércio, atendendo à crescente demanda por soluções que garantam a continuidade operacional. “Energia ininterrupta é uma vantagem competitiva indispensável. O varejo e os data centers sabem que não podem arriscar quedas de sistema. Por isso, o planejamento para momentos críticos, que podem gerar prejuízos milionários devido à paralisação das operações, é essencial. Em 2024, o mercado demonstra estar cada vez mais preparado para superar os desafios, investindo em tecnologia e estratégia que vão além das promoções atrativas”, finaliza.

Website: http://www.tecnogera.com.br