Nos últimos anos, a presença feminina tem crescido de forma expressiva em setores antes predominantemente masculinos, especialmente em cargos de liderança. A área de logística, tradicionalmente vista como um campo desafiador, tem se tornado um espaço cada vez mais inclusivo, à medida que mulheres assumem papéis estratégicos em empresas de comércio exterior e cadeia de suprimentos.

A Accrom Logística Internacional, localizada em Ribeirão Preto, passou por um processo de transformação nos últimos anos, sob a liderança de Cristiane Fais. Com mais de 20 anos de experiência no setor de comércio exterior, ela tem atuado na gestão de equipes e projetos, além de focar na melhoria das operações e na formulação de estratégias para a empresa.

A importância da liderança feminina no setor é clara. "Hoje, as mulheres representam 58% da força de trabalho no mercado do Comércio Exterior, mas apenas 13% são donas de seus negócios. É um avanço, mas ainda há muito espaço para crescer", afirma Cristiane, ao citar dados de uma pesquisa do Hub Mulheres do Comex, uma comunidade de profissionais do sexo feminino que atuam no comércio exterior.

A Accrom oferece soluções completas em comércio exterior, incluindo sourcing, transporte internacional e nacional, armazenagem e distribuição, além de análises estratégicas personalizadas para cada cliente, com foco também em questões tributárias.

Website: https://www.instagram.com/accromcomex