O Banco Central do Brasil (BCB), o G20 e o BIS Innovation Hub, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (IDB), IDB Lab e Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central (Fenasbac), realizarão em Brasília, no dia 27 de novembro de 2024, dois eventos: a Cerimônia de Premiação do G20 TechSprint 2024 e o Encontro Anual Drex.



Estes encontros internacionais têm como propostas criar ambientes de debate e reconhecimento de soluções tecnológicas voltadas para desafios globais em sustentabilidade e inovação no setor financeiro.

Com a presença confirmada de líderes, especialistas e autoridades, o evento contará com painéis sobre temas como práticas ambientais, sociais e de governança (ESG), governança de contratos inteligentes e soluções financeiras alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).



O diretor de Inovação e Estratégia da Fenasbac, Rodrigoh Henriques, enfatiza que, "este evento é uma oportunidade de reunir as maiores lideranças do setor para discutir soluções que realmente movem a economia em direção à inovação sustentável, estabelecendo as bases para um futuro financeiro mais inclusivo e tecnológico”.

O Encontro Anual Drex irá apresentar as inovações trazidas pelo Drex, a moeda digital do Banco Central, e seu papel na modernização da economia brasileira, com impactos diretos em setores como o imobiliário e o financeiro.

O evento seguirá com a Cerimônia de Premiação do G20 TechSprint 2024, momento em que serão anunciados os vencedores das soluções sustentáveis, escolhidos entre finalistas globais. A cerimônia contará ainda com discursos de alguns especialistas, incluindo Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil e Cecilia Skingsley, chefe do BIS Innovation Hub. Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária do BCB, também irá marcar presença, enfatizando o compromisso da instituição com a inovação.

A Fenasbac atua como parceira estratégica na organização do evento, na promoção de iniciativas de inovação e sustentabilidade para o setor financeiro, oferecendo suporte nas discussões que permeiam o desenvolvimento econômico sustentável.

A Premiação do G20 TechSprint 2024 e o Encontro Anual Drex representam uma colaboração entre o BCB, Fenasbac, BID e outras organizações. Com o objetivo de impulsionar a inovação sustentável, as organizações buscam destacar o papel da tecnologia no futuro do sistema financeiro global.

Para mais informações e inscrições, basta acessar: https://bit.ly/G20Techsprint-Drex