A Viromed Medical AG (símbolo de cotação em bolsa: VMED; ISIN: DE000A3MQR65; "Viromed") está impulsionando a pesquisa sobre plasma frio para prevenir pneumonia associadaàventilação mecânica (VAP). Sob a direção científica da excelente especialista Prof. Dra. Hortense Slevogt, cientista da BREATH na Escola Médica de Hannover, o projeto inovador está pesquisando a segurança e eficácia do plasma frio para matar bactérias no trato respiratório para aprovação como terapia.

O anúncio oficial da rede de pesquisa BREATH a este respeito foi publicado em 22 de novembro de 2024.

A renomada rede de especialistas BREATH (Biomedical Research in End-stage and Obstructive Lung Disease Hannover) é um dos cinco locais do Centro Alemão de Pesquisa Pulmonar (DZL) e reúne de modo exclusivo a experiência reconhecida internacionalmente em medicina respiratória translacional. A rede de pesquisa consiste em quatro grandes parceiros: Hannover Medical School, Leibniz Universität Hannover, Fraunhofer ITEM e CAPNETZ FOUNDATION.

A VAP é uma complicação comum e séria em pacientes ventilados de modo mecânico e invasivo durante pelo menos 48 horas. Estudos mostram que a VAP afeta 23-36% dos pacientes ventilados mecanicamente associadaàventilação prolongada, internações prolongadas em UTI e hospital, bem como uma taxa de mortalidade estimada de 10-13%. Somente na Alemanha, cerca de 486.000 pacientes necessitaram de ventilação mecânica em UTIs em 2023, que destacam a necessidade de medidas de prevenção de VAP.

Uwe Perbandt, Diretor Executivo da Viromed Medical AG, explicou: "Mesmo no passado, as pessoas não morriam de ferimentos com frequência, mas das infecções que se seguiam. Hoje, estamos caminhando para um cenário semelhante. Devidoàcrescente resistência dos germes, muitas pessoas não podem mais ser ajudadas. Uma infecção é sinônimo de morte. Além disto, os antibióticos no corpo humano às vezes levam dias para chegaràfonte da doença. Não temos estes problemas com plasma frio. Ele pode chegar ao local da infecção em poucos minutos e destruir patógenos, incluindo aqueles que já são resistentes a antibióticos, com a mesma rapidez. A vantagem mais importante é que o plasma frio destrói os germes fisicamente. E não pode haver resistência a isto. Logo, se a eficácia e a segurança do plasma frio continuarem sendo confirmadas no curso do estudo, o que acredito firmemente que farão, temos aqui, na verdade, um "antibiótico digital" que nos levará a dar um grande passo adiante na luta contra muitas doenças. Deste modo, podemos salvar dezenas ou até centenas de milhares de vidas. Em minha opinião, este ativo pode aumentar significativamente o valor da AG. Desde que a BREATH publicou a notícia na sexta-feira, já recebemos inúmeras consultas internacionais."

A Prof. Dra. Hortense Slevogt, da Clínica de Pneumologia e Infectologia, MHH, disse: “A pneumonia associadaàventilação mecânica não só tem uma alta taxa de mortalidade, mas também coloca um fardo significativo no sistema de saúde devido ao aumento do uso de antibióticos, estadias mais longas dos pacientes e custos mais altos do tratamento. A crescente resistência antibiótica dos patógenos torna necessárias novas abordagens não antibióticas com urgência. Se os resultados preliminares positivos de nosso estudo forem confirmados, o plasma frio pode revolucionar o tratamento de pacientes ventilados."

Sobre a Viromed Medical AG:

A Viromed Medical AG é especializada em desenvolver, fabricar e distribuir produtos médicos. O negócio operacional da empresa, cotada em bolsa de valores desde outubro de 2022, tem foco em distribuir tecnologia inovadora de plasma frio para aplicações médicas através de sua subsidiária integral Viromed Medical GmbH. A Viromed pode contar com uma extensa base de clientes na região DACH (Alemanha - Áustria - Suíça), incluindo empresas DAX como Volkswagen e Lufthansa, autoridades e ministérios estaduais e federais, bem como 1.100 hospitais, 7.000 farmácias e 11.000 consultórios médicos.

Foi comprovado cientificamente que o plasma atmosférico frio (CAP) inativa vírus, fungos e bactérias nocivos e tem o potencial de revolucionar métodos de tratamento convencionais em uma ampla variedade de áreas. A Viromed Medical AG está fazendo um importante trabalho pioneiro neste campo. O CAP claramente superior já vem sendo utilizado para tratar ferimentos de difícil cura. A Viromed está atualmente conduzindo ensaios clínicos para uso em medicina pulmonar. A Viromed Medical AG vem buscando a meta de avançar ainda mais com o uso do CAP na medicina nos próximos anos e aproveitar o potencial de crescimento correspondente.

