FinanZero alcança lucratividade e está pronta para acelerar crescimento

A fintech FinanZero, marketplace de crédito, anunciou que atingiu a lucratividade pela primeira vez em setembro de 2024, um marco significativo na trajetória da empresa. O feito ocorreu dois meses antes da meta original de novembro de 2024, devido aos ganhos de eficiência da empresa no último ano.

No terceiro trimestre de 2024, a FinanZero registrou um crescimento de 23% na receita e reduziu em 68% a taxa de queima de caixa, superando todas as expectativas. Esse desempenho sólido foi impulsionado por um aumento de 26% nas conversões de empréstimos, ultrapassando a marca de 125 mil. O ROI de mídia alcançou um recorde de +152%, um aumento expressivo em comparação ao trimestre anterior. A base de clientes da empresa também cresceu significativamente, atingindo 15,6 milhões de pessoas e mais de 50 milhões de pedidos.

“Estamos extremamente orgulhosos de alcançar esse importante milestone”, afirma Olle Widén, CEO e Co-fundador da FinanZero. “A lucratividade é um reflexo do nosso compromisso em oferecer as melhores soluções financeiras para os brasileiros e de nossa capacidade de operar de forma eficiente e sustentável”. O executivo reforçou que o investimento em tecnologia, parcerias estratégicas e o foco no cliente foram as principais alavancas para o atingimento antecipado, que também garantiram a terceira indicação ao Prêmio Reclame Aqui de Melhor Atendimento na categoria Empréstimos Online.

Olhando para o futuro

Com a lucratividade consolidada, a FinanZero projeta um crescimento ainda mais acelerado nos próximos anos. A empresa planeja investir em novas tecnologias e marketing para expandir sua atuação. Rodrigo Cezaretto, COO da FinanZero, reforça que a empresa está bem posicionada para uma escalabilidade eficiente e continuará acelerando seu crescimento, mantendo a positividade do fluxo de caixa. A empresa planeja utilizar sua parceria de Media-for-Equity no valor de USD 4 milhões para impulsionar investimentos em mídia, aproveitando ao máximo seus processos de conversão otimizados e sua extensa base de clientes, sempre com o objetivo de democratizar o acesso ao crédito e promover a inclusão financeira no Brasil.

“Em 2025, nossa meta é aumentar a receita em 50%, fortalecendo ainda mais nossa posição de liderança no mercado”, afirma Widén. “Acreditamos que a FinanZero tem um papel fundamental a desempenhar na transformação do setor financeiro brasileiro”.

Website: http://www.finanzero.com.br