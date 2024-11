A empresa esportiva PUMA recebeu o mais alto reconhecimento por sua estratégia de materiais no Índice de Mudança de Materiais compilado pela organização global sem fins lucrativos Textile Exchange.

Entre as centenas de empresas avaliadas, a PUMA estava entre as 11 classificadas no quarto e mais alto nível de “Liderança” em 2024. As empresas com essa distinção mostraram uma estratégia integrada de materiais alinhada com as metas globais, divulgaram metas e objetivos climáticos e progrediram em direção ao uso circular de materiais, disse a Textile Exchange. O resultado deste ano é um passoàfrente da inclusão da PUMA no segundo nível mais alto de “Escalonamento” em 2023.

“Sabemos o quão importante é a escolha dos materiais de nossos produtos quando queremos reduzir nossa pegada de carbono e minimizar nosso impacto ambiental”, disse Anne Laure Descours, diretora de Sourcing da PUMA. “Estamos muito felizes por sermos classificados como ‘Líderes’ no índice deste ano e encaramos isso como uma oportunidade para fortalecer ainda mais nossa estratégia de materiais”.

A PUMA tem como meta para 2025 fabricar 9 em cada 10 produtos com materiais classificados como fibras preferidas pela Textile Exchange ou que se originam de fontes certificadas. Em 2023, isso já era o caso para 8 em cada 10 produtos. Em 2023, 99,7% de todo o couro foi obtido de curtumes certificados pelo Leather Working Group e 99,2% de todo o algodão foi certificado ou reciclado, assim como 99,4% de todas as embalagens de papel e papelão.

Quase 65% do poliéster usado nas roupas e acessórios da PUMA em 2023 veio de materiais reciclados e a empresa também começou a aumentar o uso de algodão reciclado. Em 2024, a PUMA anunciou que milhões de camisetas de futebol foram feitas com resíduos têxteis por meio da sua iniciativa de reciclagem RE:FIBRE.

O Índice de Mudança de Materiais é a maior iniciativa de comparação entre pares da indústria e tem como objetivo ajudar a rastrear o progresso do setor na obtenção de fibras e materiais, estratégia e transição circular. O objetivo da organização é ajudar a indústria da moda a alcançar uma redução de 45% nos gases de efeito estufa provenientes da produção de matérias-primas até 2030.

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, vestuário e acessórios. Por mais de 75 anos, a PUMA tem impulsionado incansavelmente o esporte e a cultura, criando produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela colabora com designers e marcas renomados para trazer influências esportivasàcultura de rua eàmoda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20.000 pessoas globalmente e tem sede em Herzogenaurach – Alemanha.

