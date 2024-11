O Fórum Mulher Empreendedora Gaúcha (FMEG) realiza sua quinta edição em Gramado com 25 nomes de painelistas confirmadas para a programação, que ocorre no dia 28 de novembro, das 8h30 às 18h30, na Caza Wilfrido (Estrada da Tapera Italiana, 2300, Linha Tapera).



Entre as palestrantes estão Ali Klemt, Ana Helena Pamplona, Betty Cirne-Lima, Cintia Seben, Comandante Nádia, Cristina Mioranza, Crys Calero, Daiana Arnold e Roberta Arnold, Elis Gheno Zilli, Gisele Ferreira, Graziele de Camargo e Dandara Maria Peres, Júlia Tavares, Leila Schuster, Lisiane Russo, Manoela Moschem, Mari Toson, Maria Anselmi, Marta Rossi, Marta Suplicy, Patrícia Alba, Rosie Roden, Tatiana Monteiro de Barros e Teo Foresti Girardi.

Com temas que vão da liderança empresarial à participação e protagonismo político das mulheres, passando pelo voluntariado e o ativismo em defesa dos direitos das mulheres, o FMEG terá conteúdos não somente às mulheres que lideram ou pretendem comandar seus empreendimentos, mas também como forma de definir rumos na carreira e nas relações diárias.



"Este é um evento direcionado a empreendedoras de todas as idades e setores, líderes em qualquer campo, investidoras, profissionais liberais, acadêmicas ou influenciadoras. O Fórum nasceu com o intuito de promover um ambiente inclusivo, que leve conteúdo e mais oportunidades às mulheres. Em um momento como o que vivemos neste ano, a necessidade de compartilhar essa inspiração é ainda maior. Desde as cheias de maio no Rio Grande do Sul, muitos negócios foram diretamente afetados, e nosso propósito é ajudar as empreendedoras de ponta a ponta do processo, na forma de capacitação e qualificação, até com recursos e acolhimento", explica a fundadora e presidente do FMEG, Tânia Cruz Costa.



Além desse significado, outro marco simbólico acompanha a quinta edição do Fórum: sua realização em novembro, mês dedicado ao empreendedorismo feminino no Rio Grande do Sul.



As inscrições para a quinta edição do Fórum Mulher Empreendedora Gaúcha (FMEG) estão abertas e podem ser feitas pelo Sympla, com valores a partir de R$ 277,00. Mais informações e detalhes da programação pode ser obtidos pelo Instagram: @fmeg.oficial

Painelistas confirmadas:

- Ali Klemt (CEO da Aliadas Company e apresentadora na Rede Pampa)

- Ana Helena Pamplona (cofundadora da Associação das Mulheres da Indústria do Gaming)

- Betty Cirne-Lima (subsecretária do Parque de Exposições Assis Brasil)

- Cintia Seben (advogada e proprietária do escritório 'Assistir', presidente voluntária do IMAMA)

- Comandante Nádia (vereadora de Porto Alegre)

- Cristina Mioranza (presidente do Comitê dos Italianos no Exterior)

- Crys Calero (mentora de empreendedorismo feminino)

- Daiana Arnold e Roberta Arnold (fundadoras da Casulo Arquitetura e Experiências)

- Elis Gheno Zilli (sócia-diretora da Flui Gestão Estratégica para Hotéis)

- Gisele Ferreira (secretária estadual da mulher do DF)

- Graziele de Camargo e Dandara Maria Peres (fundadoras do Agrodelas)

- Júlia Tavares (secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre)

- Leila Schuster (Miss Brasil 1993 e jornalista)

- Lisiane Russo (diretora geral do Grupo Bandeirantes RS)

- Luciana Malinsky - Empreendedora, Conselheira Ladies in tech

- Manoela Moschem (CEO do Parque Temático da Turma da Mônica)

- Mari Toson (autora do livro "Meu Amigo Câncer", criadora de conteúdo)

- Maria Anselmi (fundadora e CEO da Malharia Anselmi)

- Marta Rossi (CEO da Rossi & Zorzanello Feiras e Empreendimentos)

- Marta Suplicy (presidente do Instituto Virada Feminina e presidente do Conselho Superior Feminino da FIESP)

- Patrícia Alba (deputada estadual)

- Patricia Siqueira - coordenadora de Projetos da OIM, Agência da ONU Para as Migrações

- Rosie Roden (diretora de Desenvolvimento Global de Negócios na Atlantic American Partners)

- Tatiana Monteiro de Barros (fundadora do União BR, maior movimento voluntário da América Latna)

- Teo Foresti Girardi (fundadora e CEO do GovTech Lab)

Serviço:

O quê: Fórum Mulher Empreendedora Gaúcha

Quando: 28 de novembro de 2024, das 8h30 às 18h30

Onde: Caza Wilfrido (Estrada da Tapera Italiana, 2300, Linha Tapera), em Gramado, RS

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/fmeg-5-edicao/2719914