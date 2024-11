Especialista explica como funciona desentupimento industrial

Um artigo da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro), revelou que um ambiente de trabalho saudável é essencial para o bem-estar dos profissionais e contribui para o sucesso geral de uma companhia.

De forma síncrona, um estudo do Green Building Association (USGB), repercutido pelo portal SEGS, demonstrou que espaços de trabalho limpos são responsáveis pela melhora de 40% na produtividade das fábricas. Em escritórios, o aumento na produtividade varia entre 2% e 16%.

Nesse contexto, Peterson Reimberg, COO da Desentupidora Samerpal - empresa que atua como desentupidora de esgoto e com desentupimento industrial -, destaca que, em um ambiente industrial, os problemas de entupimento podem ser mais complexos e recorrentes devido à natureza dos resíduos gerados e às demandas do processo produtivo.

“Entre os problemas mais comuns que exigem serviços especializados de desentupimento, estão o acúmulo de resíduos sólidos, de gorduras e óleos industriais e obstrução por produtos químicos”, revela.

Segundo Reimberg, os segmentos industriais que mais frequentemente necessitam de serviços especializados de desentupimento incluem: indústria de alimentos e bebidas, indústria química e farmacêutica, indústria automotiva e metalúrgica, indústria têxtil e construção civil e mineração, além da indústria de papel e celulose.

O especialista explica que o serviço de desentupimento no ramo industrial é realizado com métodos específicos e planejados, considerando a complexidade e os riscos envolvidos. “O processo geralmente segue um passo a passo para garantir eficiência, segurança e minimizar interrupções na produção”.

Como é realizado o desentupimento industrial?

De acordo com o COO da Desentupidora Samerpal, que também atua como desentupidora em Salvador, tudo começa com a avaliação e diagnóstico inicial. Nesta etapa, é realizada a inspeção das instalações, que pode ser conduzida com o uso de câmeras de inspeção.

Depois, é realizada a definição do método de desentupimento: “Com base no diagnóstico, a equipe decide a melhor técnica. Em casos industriais, o método mais utilizado é o hidrojateamento, mas métodos químicos e mecânicos também podem ser aplicados dependendo da natureza do entupimento”.

Segundo Reimberg, o serviço deve ser realizado com base em um avaliação de segurança: “São identificados e mitigados potenciais riscos, como o manuseio de resíduos tóxicos ou inflamáveis. EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e medidas de segurança são definidos nesta etapa”, afirma.

Em seguida é realizada a preparação do local, que demanda o isolamento da área e o desligamento de sistemas relacionados. Já a execução do desentupimento em si pode ser por meio de:

Hidrojateamento: utiliza uma máquina que dispara água em alta pressão diretamente no ponto de obstrução. A técnica é considerada eficaz para remover resíduos sólidos, gordura, incrustações e sedimentos. A pressão da água é ajustada de acordo com o tipo de tubulação e a gravidade do entupimento;

Desobstrução mecânica: equipamentos mecânicos como sondas e rotores podem ser utilizados para quebrar ou remover bloqueios sólidos ou calcificados;

Limpeza química: se o entupimento for causado por incrustações químicas ou minerais, pode-se aplicar produtos químicos específicos para dissolver o material acumulado, seguindo protocolos rigorosos de segurança para evitar contaminações.

Após isso, segundo Reimberg, vêm as etapas de remoção e descarte de resíduos e inspeção e teste pós-limpeza - que prevê uma nova inspeção com câmeras e teste de fluxo para garantir que o sistema está funcionando sem obstruções e com a capacidade plena de vazão.

“Por fim, a empresa responsável emite o relatório final e entrega as recomendações de manutenção preventiva”, complementa.

Importância da manutenção preventiva

O COO da Desentupidora Samerpal, também disponível como desentupidora no Rio de Janeiro, ressalta que, para indústrias de diversos portes e setores, é recomendável realizar manutenções preventivas regulares, como limpezas periódicas, para evitar a interrupção das operações e reduzir os custos associados a emergências de entupimento.

Ele lista os principais motivos pelos quais a indústria não deve ignorar a importância desse serviço nos tópicos a seguir:

Prevenção de contaminação ambiental e do solo; Redução do risco de contaminação biológica; Prevenção de doenças respiratórias e alérgicas; Manutenção da qualidade do ar e do ambiente de trabalho; Conformidade com normas de saúde e segurança do trabalho; Prevenção de infestações de pragas; Redução de riscos de acidentes e explosões; Preservação da saúde pública e reputação da empresa; Contribuição para a sustentabilidade.

“Em resumo”, acrescenta Reimberg, “um ambiente industrial que investe em desentupimento adequado garante que riscos à saúde sejam minimizados, as operações fluam sem interrupções e a empresa mantenha uma postura responsável perante a sociedade e o meio ambiente”, explica.

Para mais informações, basta acessar: https://desentupidorasamerpal.com.br/