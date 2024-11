Modelo 4Cs reflete exigências do marketing conversacional

Com o avanço da transformação digital, as estratégias de marketing estão mudando rapidamente. O modelo dos 4Ps – Produto, Preço, Praça e Promoção – que há décadas orienta o mercado, agora cede espaço ao conceito dos 4Cs: Cliente, Custo, Conveniência e Comunicação.

De acordo com Marcus Barboza, especialista em marketing digital com mais de duas décadas de experiência nacional e internacional na área, essa mudança representa uma adaptação às demandas do consumidor moderno, priorizando o cliente em toda a jornada de interação. Um levantamento da Salesforce apontou que 95% dos consumidores brasileiros consideram que a experiência oferecida pela empresa é tão importante quanto seus produtos ou serviços, destacando a centralidade do cliente no marketing contemporâneo.

Durante muitos anos, o foco no produto e no preço foram determinantes nas estratégias de marketing. No entanto, o crescimento do marketing conversacional e das tecnologias digitais trouxe uma nova perspectiva, colocando o cliente e suas necessidades no centro de cada ação. “Com os 4Cs, as empresas começam a ver o produto como cliente, atendendo a preferências e necessidades específicas. A precificação se torna custo, refletindo o valor percebido pelo consumidor, enquanto a conveniência facilita o acesso e a comunicação permite um diálogo constante com o cliente”, explica Marcus.

Dos 4Ps aos 4Cs: uma mudança centrada no cliente

A implementação dos 4Cs pode ser observada em segmentos variados. No mercado financeiro, por exemplo, as instituições estão migrando para canais digitais que oferecem maior conveniência e um atendimento personalizado. Um estudo da Meta indica que 80% dos consumidores preferem contatar empresas por mensagens. Barboza comenta que “a conveniência digital e a comunicação direta são dois fatores essenciais hoje para o sucesso no setor financeiro e bancário”.

No setor de entretenimento, o streaming transformou o acesso a conteúdos de mídia, permitindo que os consumidores tenham um serviço personalizado e acessível em qualquer dispositivo. O especialista observa que “essa conveniência, junto com a comunicação direta entre o usuário e a plataforma de streaming, exemplifica bem como o modelo dos 4Cs oferece uma experiência de usuário mais completa”.

Adoção dos 4Cs em diferentes setores

O setor financeiro passou a adotar os 4Cs ao oferecer conveniência e comunicação mais direta com os clientes por meio de aplicativos e canais digitais. Essa abordagem tem sido especialmente relevante para os bancos digitais, que priorizam a experiência do cliente, eliminando tarifas e oferecendo atendimento 100% on-line. Um relatório da McKinsey aponta que 72% dos consumidores na América Latina valorizam o atendimento personalizado nos canais de preferência do cliente, inclusive em atendimentos digitais. A conveniência e a comunicação contínua são fatores que impulsionam essa transformação, promovendo maior acessibilidade e personalização dos serviços financeiros.

Outro setor que adota práticas alinhadas aos 4Cs é o entretenimento digital. Empresas de streaming como a Amazon Prime Video exemplificam o foco na conveniência ao oferecer pacotes de canais adicionais dentro da mesma plataforma, otimizando a experiência do usuário. Além disso, a funcionalidade de débitos automáticos no cartão de crédito garante praticidade no pagamento, reforçando a integração com a rotina dos consumidores. Essa abordagem não apenas facilita o acesso aos serviços, mas também promove uma experiência mais personalizada e centrada no cliente, pilares fundamentais dos 4Cs.

Transformação digital no setor público

Até mesmo o setor público tem adotado essa abordagem. A plataforma gov.br, por exemplo, permite centralizar diversos serviços em um só lugar, promovendo maior conveniência e eficiência. “O setor público percebeu o impacto positivo de priorizar a conveniência e a comunicação direta com os cidadãos”, diz Marcus.

Benefícios da integração dos 4Cs e ia generativa no marketing conversacional

O marketing conversacional integrado focado nos 4Cs permite que as empresas entreguem um atendimento mais eficiente e otimizado. Segundo Marcus Barboza, que também é cofundador da Hablla, ferramenta de marketing conversacional generativo, “a integração entre vendas, atendimento e marketing, com o apoio da inteligência artificial generativa, fortalece o relacionamento com os consumidores, proporcionando uma comunicação mais fluida e personalizada. Assim, empresas que aplicam os 4Cs estão mais alinhadas com as expectativas dos clientes e, como resultado, conquistam maior satisfação e fidelidade”.

Ainda segundo o CRO, a transição dos 4Ps para os 4Cs é mais do que uma atualização de conceitos, “ela representa uma evolução no relacionamento com o cliente e um modelo de marketing que valoriza a experiência integrada e personalizada”.

