A Leapfone, empresa do conceito de Phone as a Service e na oferta de celulares como novos por assinatura, se prepara para a data mais esperada do varejo: a Black Friday, que neste ano deve alcançar a marca de R$ 7,93 bilhões de faturamento no comércio eletrônico, representando um crescimento de 10,18% em relação aos R$ 7,2 bilhões registrados em 2023. A estimativa é da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm).

Para os amantes de tecnologia que desejam acesso aos smartphones mais desejados do mercado, a assinatura de smartphones vem como uma ótima opção. Além dos descontos em ampla variedade de celulares de última geração, a Leapfone espera incentivar o trade-in de aparelhos. Considerando uma data altamente voltada ao consumo, a empresa direciona parte dos esforços para a ação chamada Troca Inteligente. Com ela, o assinante pode trocar o celular antigo por créditos na mensalidade.

“Na Leapfone estamos mudando a forma como as pessoas acessam tecnologia de ponta, e nesta Black Friday queremos reforçar o compromisso em oferecer uma alternativa inteligente e sustentável. Com essa promoção, buscamos não apenas atrair novos clientes, mas também mostrar que é possível ter o smartphone dos sonhos por um preço acessível”, diz Letícia Bufarah, marketing da Leapfone.

Durante a Black Friday da Leapfone, os consumidores poderão alugar smartphones com descontos. O iPhone 15 terá uma redução de 6,2%, totalizando R$ 319 mensais. Para os clientes do Banco do Brasil, o iPhone 16 de 128GB, o mais novo modelo da Apple, chega com um desconto de 17%, além de outras promoções em marcas como Samsung e Xiaomi.

Diferentemente do modelo de compra tradicional, o serviço de assinatura da empresa permite que os clientes tenham sempre acesso às novidades tecnológicas, pagando apenas pelo uso, sem precisar investir grandes quantias na aquisição de aparelhos. "Em uma oportunidade como a Black Friday, a Leapfone oferece não apenas uma opção mais acessível, mas também a solução para quem busca atualização tecnológica frequente, mas sem o impacto financeiro da compra direta", completa Bufarah.