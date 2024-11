Consultorias tradicionais perdem espaço para Sócio Alugado

Nos últimos anos, o setor de consultoria tem mostrado sinais de mudanças profundas. Embora o mercado global de serviços de consultoria ainda movimente bilhões de dólares e continue em expansão em algumas áreas, especialmente na consultoria em sustentabilidade, o crescimento de setores tradicionais tem desacelerado. Essa dinâmica está abrindo espaço para novas soluções e abordagens, uma das quais é o modelo de "Sócio de Aluguel".

Com uma proposta que vai além da consultoria convencional, o Sócio de Aluguel surge como alternativa estratégica para pequenas e médias empresas no Brasil, atendendo a demandas específicas de gestão e planejamento com flexibilidade e alta personalização. Com a flexibilização do custo, soluções diferenciadas passam a ser mais atrativas para os empreendedores, que sofrem com organização financeira, gestão de pessoas, escala de vendas e marketing e se torna uma ajuda fundamental para o crescimento econômico de uma parcela grande das empresas brasileiras.

Um novo contexto para as consultorias

Estudos recentes indicam que o modelo tradicional de consultoria muitas vezes não satisfaz as necessidades de micro e pequenas empresas, que representam uma parte significativa do mercado. As consultorias convencionais, focadas em metodologias padronizadas e desenvolvidas para grandes corporações, podem ser pouco eficazes para negócios menores, cujos desafios são únicos e demandam uma abordagem mais personalizada e acessível. Para muitos desses pequenos empreendedores, as consultorias são percebidas como uma solução cara e com resultados incertos, o que gera uma resistência natural à contratação desses serviços.

Sócio de aluguel: uma nova alternativa

Diante desse cenário, o modelo de Sócio de Aluguel, oferecido por empresas como a curitibana Runb, está surgindo como uma solução ágil e eficaz para o desenvolvimento empresarial. "Esse modelo difere do tradicional por oferecer uma abordagem mais direta e prática: em vez de propor diagnósticos e planos abstratos, os sócios de aluguel trabalham lado a lado com os empreendedores, imergindo no cotidiano dos negócios, definindo estratégias e implementando ações concretas para o crescimento", explica Juliano Lenzi, CEO e fundador da Runb.

Empreendedores que adotaram a estratégia têm relatado melhorias significativas em suas operações. Lucca Tortato, CCO da Tortato Consórcios pôde direcionar a atenção da equipe para outras atividades. “Ter um sócio de aluguel que possamos confiar para melhorar as nossas atividades, refletir sobre possíveis futuros e estruturar ideias de próximos projetos, fez com que pudéssemos colocar energia em atividades que realmente fazem sentido e diferença para a empresa”.

"O Sócio de Aluguel funciona como uma consultoria sob medida, com a vantagem de que o profissional não detém participação na empresa e, portanto, não influencia diretamente na estrutura de governança ou distribuição de lucros. Trata-se de uma solução que combina flexibilidade financeira com alta especialização, permitindo que os empreendedores mantenham o controle de suas operações enquanto têm acesso a um nível de expertise que tradicionalmente estaria fora do alcance financeiro", também explica Renato Lolico, CRO e fundador da Runb.

Resultados tangíveis: flexibilidade e eficiência

Um diferencial apontado no modelo de Sócio de Aluguel é a promessa de resultados concretos em um curto período. Diferentemente da abordagem pontual e externa de consultorias tradicionais, os sócios de aluguel assumem uma postura prática, com foco na implementação de melhorias organizacionais, financeiras e estratégicas. Na empresa curitibana Runb, por exemplo, a metodologia inclui uma análise detalhada dos processos internos, seguida pela aplicação de soluções adaptadas às necessidades específicas de cada negócio, como validação de organogramas e desenvolvimento de planos ajustados de marketing e vendas.

A Dayanne Andrade Belato, co-fundadora da empresa DOMUN, compartilha como o modelo de Sócio de Aluguel fez a diferença para o crescimento do negócio. "O Sócio de Aluguel é muito valioso, pois temos uma visão a mais, fora da empresa e da nossa rotina. É alguém que está imerso em outros mercados, explorando outras tecnologias e contextos. Isso traz uma visão mais ampla, novas ferramentas e uma avaliação mais calma quando enfrentamos algum problema. Na DOMUN, ele é o terceiro voto”.

Nos trimestres de 2024, a DOMUN registrou um crescimento de mais de 700% no 2º e 3º trimestres, em comparação ao início do ano. Esse resultado foi impulsionado pela estruturação da equipe de vendas, implementação de processos robustos e seleção de profissionais estratégicos para conversão. A empresa também estabeleceu um planejamento estratégico até 2030, com pilares, canais e ações que servirão como base para alcançar as metas previstas.

Uma nova era para o empreendedorismo

“Com o aumento da complexidade do ambiente de negócios, soluções como o Sócio de Aluguel devem ganhar espaço e contribuir para uma mudança no ecossistema empresarial brasileiro. À medida que pequenos empreendedores se deparam com desafios de gestão, a busca por parceiros estratégicos, que oferecem conhecimento sem o ônus de uma sociedade convencional, torna-se uma alternativa atraente e viável. Esse modelo não apenas democratiza o acesso a serviços de consultoria, mas também fortalece o empreendedorismo ao oferecer suporte em áreas críticas, como finanças, planejamento estratégico e operações”, afirma Lana Wigand, CMO e fundadora da Runb, que já atuou em diversos projetos de consultoria.

O modelo de Sócio de Aluguel surge como uma alternativa ao formato tradicional de consultorias, oferecendo um tipo de parceria temporária voltada para pequenas e médias empresas. O modelo tem como objetivo proporcionar suporte especializado e adaptável, permitindo que empreendedores contem com a experiência de profissionais para impulsionar o desenvolvimento de seus negócios.

Website: https://www.runb.co/