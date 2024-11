UniFECAF EAD avança no cenário nacional com rede de polos

Marcel Gama, CEO da UniFECAF, tem realizado visitas a polos da instituição em várias regiões do Brasil para discutir o crescimento do ensino a distância (EAD) e as mudanças no mercado de trabalho.

O ensino a distância (EAD) tem se consolidado como uma modalidade relevante no Brasil. Dados da Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED) mostram que o número de matrículas em cursos EAD aumentou 30% nos últimos cinco anos, resultado da busca por flexibilidade e acessibilidade, especialmente no atual contexto de transformação digital.

Durante as visitas, Gama apresentou sua visão sobre o futuro do EAD, destacando a necessidade de adaptação às demandas do mercado de trabalho e de uma evolução contínua no ensino superior.

Marcel também apontou que, apesar de ser uma modalidade digital, o EAD deve preservar a proximidade com os estudantes. Segundo ele, aulas ao vivo e atividades práticas são fundamentais para o desenvolvimento de habilidades interpessoais e técnicas. Gama também destacou o papel dos polos regionais na oferta de suporte aos alunos e na criação de redes de contato que promovam o crescimento profissional.

"A UniFECAF adota um modelo de ensino a distância (EAD) com foco no digital, mas busca ir além da distância tradicional. A instituição oferece aulas ao vivo, atendimento próximo e atividades práticas, sempre valorizando a interação com os polos para enriquecer a experiência dos estudantes".

Durante as visitas, Marcel Gama observou que alguns polos têm adotado a prática de oferecer encontros presenciais mensais para atividades práticas. Essa iniciativa busca proporcionar aos alunos da modalidade EAD uma oportunidade de vivenciar situações reais e complementares à formação teórica.

Ele comentou ainda sobre as vantagens do EAD para quem necessita de flexibilidade, especialmente para pessoas que enfrentam dificuldades de acesso ao ensino presencial. Para escolher entre o EAD e o ensino presencial, Marcel recomendou que os estudantes avaliem suas próprias necessidades, considerando os perfis de aprendizagem e as possibilidades de cada modalidade.

O CEO também mencionou a importância de consultar fontes confiáveis, como o portal e-MEC e o site Reclame Aqui, para verificar a qualidade das instituições e dos cursos antes de tomar uma decisão.

O Centro Universitário tem investido na expansão de sua atuação em âmbito nacional, com estratégias voltadas para o crescimento da rede de polos e o estabelecimento de parcerias.

"As visitas realizadas aos polos fazem parte de um esforço para consolidar esse crescimento e avaliar estratégias que conectem a oferta educacional às diferentes realidades locais. A ampliação da rede de polos também busca responder à demanda por maior acesso ao ensino superior em regiões com opções presenciais mais limitadas", afirma Marcel Gama.

A expansão do ensino a distância no Brasil tem despertado reflexões importantes sobre como conectar educação, mercado de trabalho e transformação digital.

Website: https://www.unifecaf.com.br/