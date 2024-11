FairFood lança plataforma on-line de consulta de lácteos A2

A FairFood, empresa especializada em certificações voltadas para a cadeia de produção de alimentos, lançou uma nova plataforma de consulta de marcas e produtos certificados. Com foco na certificação de Vacas A2A2, a ferramenta busca oferecer aos usuários acesso prático e confiável a informações, buscando garantir maior transparência no mercado de lácteos.

A plataforma, disponível no site oficial da FairFood, foi desenvolvida para atender à crescente demanda por produtos lácteos que sigam rigorosos critérios de qualidade e autenticidade. O Leite A2, conhecido por conter apenas a proteína beta-caseína A2, tem se tornado uma alternativa procurada por consumidores que buscam opções mais saudáveis e que podem ser mais bem toleradas em comparação ao leite convencional.

A FairFood é homologada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) para a certificação de Vacas A2A2, o que reforça seu alinhamento com os padrões da indústria. A certificação de terceira parte oferecida pela FairFood assegura que as avaliações são independentes e baseadas em critérios científicos rigorosos, contribuindo para um mercado mais justo e informado.

Segundo Flávia Fontes, veterinária, doutora em Nutrição Animal e CEO da FairFood, "A ferramenta de consulta permite que os usuários verifiquem facilmente quais marcas seguem o protocolo de produção do Leite A2, contribuindo para uma tomada de decisão mais consciente. Essa iniciativa se insere em um contexto de maior exigência dos consumidores por informações claras e confiáveis sobre os produtos que consomem".

Mais sobre o leite A2 e a importância da certificação

O Leite A2 difere do leite convencional por não conter a proteína beta-caseína A1, associada, segundo estudos, a desconfortos digestivos em algumas pessoas. A certificação assegura que os produtores adotam processos que garantem a autenticidade do leite A2, desde a seleção das vacas com os genes A2A2 até a produção final.

Com a homologação pela CNA e o uso de critérios de avaliação de terceira parte, a FairFood reforça a aplicação de boas práticas no setor de certificação alimentar, assegurando que as promessas das marcas sejam verificáveis e fundamentadas em dados concretos.

Para saber mais sobre a certificação de Leite A2 e para consultar marcas e produtos certificados, basta acessar: fairfood.com.br e clicar no menu "Catálogos".

Website: https://fairfood.com.br/