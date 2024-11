Evento de Inovação e Tecnologia para CSC aconteceu no país

O Technology Evolution Conference 2024 foi realizado pelo IEG no dia 13 de novembro, com foco em inovação e tecnologia para o mercado de Serviços Compartilhados.

Com o tema "Operações Inteligentes: Desbloqueando o Potencial dos CSCs", o evento reuniu líderes, especialistas e executivos do mercado de SC para explorar como a inovação pode impulsionar e redefinir a transformação dos CSCs.

O evento trouxe discussões sobre temas como automação, análise de dados, reforçando a importância de operações inteligentes para os desafios atuais. Palestras com insights sobre a integração de tecnologia e estratégias operacionais, inovação com IA, como as novas tecnologias estão impulsionando eficiência e transformando digitalmente os CSCS, cases inspiradores como o da BRF, Localiza, ServiceNow destacando automação, inteligência artificial e foco na experiência do cliente.

Discussões Estratégicas: Painéis sobre maturidade digital, desafios éticos e o papel dos CSCs como hubs de inovação e transformação cultural.

Networking estratégico: Um espaço único para criar conexões e parcerias transformadoras.

Com um olhar para o futuro, o TEC 2024 não apenas abordou os desafios atuais, mas também falou de futuro dos Centros de Serviços Compartilhados, refletindo como podem se tornar hubs globais de inovação e eficiência. O evento reafirmou a importância de alinhar tecnologia, processos e pessoas para construir operações mais inteligentes e estratégicas.

