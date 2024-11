Empresa investe em nutrição adequada de cães e gatos

Estatisticamente, há quase 160 milhões de animais de estimação no Brasil, conforme dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (?Abinpet), o que torna seguro dizer que os pets fazem, sim, parte da família brasileira. Mas essa presença na rotina do lar não pode ser precedente para que eles compartilhem, por exemplo, todos os hábitos de seus tutores, especialmente os alimentares.

Isso porque a alimentação caseira pode ser prejudicial para a saúde de cães e gatos. O primeiro motivo é não conter o balanço nutricional adequado para o animal, prejudicando seu desenvolvimento mental e físico, além de favorecer a incidência de diversos tipos de doenças. Outro risco é a manipulação inadequada, que pode gerar complicações.

Conhecedora desta realidade e disposta a oferecer alternativas que proporcionem nutrição saudável e garantam o desenvolvimento equilibrado para os pets em diferentes fases da vida, a Nutrire vem ampliando seu mix de produtos para cães e gastos exclusivamente elaborados com ingredientes selecionados. “Priorizamos a proteína animal como primeiro ingrediente, de modo que os alimentos garantam alta digestibilidade além de auxiliar no desenvolvimento saudável e na longevidade dos animais. Temos linhas de produtos com variedade de frutas e vegetais na composição, que são fontes de vitaminas, minerais, antioxidantes naturais e fibras. Esses ingredientes auxiliam na saúde intestinal, na palatabilidade e também contribuem para a saúde dos pelos”, explica o diretor Gérson Luis Simonaggio.

Atenta também à tendência de humanização no tratamento dos pets por meio de alimentos gourmet que imitam produtos humanos, a Nutrire desenvolveu uma linha exclusiva de petiscos para gatos. A Monello Bites traz snacks para complementar a nutrição dos pets e oferecer benefícios funcionais. “É cada vez maior a preocupação com o bem-estar dos pets, acompanhada de uma conscientização sobre a saúde dos animais e a consequente preferência por produtos que promovam sua longevidade e qualidade de vida”, explica o diretor.

Para atender de forma cada vez mais adequada às necessidades desse mercado, a Nutrire está aplicando R$ 15 milhões em automação, eficiência produtiva e nova linha de empacotamento. As melhorias ocorrerão na Unidade de Garibaldi (RS) e devem ser implementadas a partir de janeiro de 2025. Na planta gaúcha, equipamentos com tecnologia canadense chegam para ampliar a qualidade e a acuracidade de processos, resultando em alta performance industrial. Com a automatização e robotização, a Nutrire terá capacidade de envasar até 950 tons / dia, o que equivale a, aproximadamente, 32 carretas de 30 toneladas. Outro ganho traz o apelo da sustentabilidade: o novo sistema reduzirá em cerca de 20% o consumo de filme strech, tipo de plástico utilizado na paletização dos volumes – ou seja, com significativa diminuição na geração de resíduos recicláveis.

Esse movimento está integrado ao planejamento estratégico da empresa que prevê o atingimento, ao longo dos próximos cinco anos, da marca de R$ 1 bilhão em faturamento. Consolidada entre as dez maiores fabricantes nacionais de nutrição petfood e presente em todo o país, a Nutrire tem seus produtos reconhecidos no mercado nacional e internacional, sendo, também, uma das maiores exportadoras brasileiras do segmento. A empresa foi fundada em 2001, na cidade de Garibaldi (RS), onde está sediada, e possui unidade em Poços de Caldas (MG). Focada em nutrição para pets, desenvolve soluções que oferecem a cães e gatos os benefícios de uma alimentação equilibrada. É detentora das marcas Monello, Birbo e Select, entre outras. Atualmente, emprega mais de 420 colaboradores em suas duas plantas produtivas.