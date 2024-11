Yungas lança podcast sobre inovação no varejo nacional

A Yungas, negócio que oferece soluções tecnológicas para otimizar a gestão e a comunicação de empresas, lançou o YungasCast, podcast que tem como objetivo conectar os ouvintes ao mundo da inovação no varejo nacional. O YungasCast foca em temas que giram em torno de inovação, gestão eficiente, dados e transformação digital, além de tendências no universo do franchising. O podcast promove conversas que abordam desafios práticos e experiências reais a fim de agregar valor ao dia a dia dos ouvintes.

O lançamento da Yungas surge em um panorama em que o consumo dos conteúdos de podcasts cresce a cada ano. Prova disso, o consumo do formato cresceu 28% de janeiro a setembro de 2023, segundo dados do Spotify repercutidos pelo site Omelete.

De acordo com a plataforma de streaming, o Brasil é o segundo país em consumo e criação de podcasts do mundo no Spotify, ficando atrás apenas dos EUA, mas à frente do México, Reino Unido e Alemanha. Ao todo, o Brasil soma mais de 100 mil podcasts disponíveis na plataforma em vídeo e 5 milhões de títulos de podcasts.

Guilherme Reitz, CEO da Yungas, conta que a ideia do YungasCast surgiu do compromisso da empresa em fomentar o conhecimento e fortalecer o ecossistema de negócios e franchising.

“Observamos que um podcast seria uma forma de compartilhar experiências e boas práticas, ao mesmo tempo em que oferecemos um canal mais próximo e acessível para conectar pessoas e ideias”, afirma.

Segundo Reitz, a empresa acredita que, por meio do formato de áudio, é possível atingir tanto líderes, quanto operadores de franquias de forma prática e dinâmica. “Além disso, como a Yungas atende grandes redes, aprendemos a melhor forma de operar e sentimos a necessidade de compartilhar isso com o pessoal”.

Reitz explica que a empresa notou que muitas redes buscavam conteúdos aprofundados sobre inovação, gestão e tendências de mercado junto ao mundo do franchising, mas que faltavam formatos mais flexíveis e interativos para acessar essas informações.

“Como o podcast permite o consumo durante momentos de rotina, como deslocamentos ou atividades do dia a dia, vimos nele uma forma estratégica de compartilhar conhecimento relevante e ampliar o diálogo com a nossa rede, reforçando o relacionamento com franqueadores, franqueados e parceiros”, afirma. “E não só nossos clientes, mas todos que queiram saber mais sobre o tema”, complementa.

Entre os temas abordados e participações dos primeiros episódios, o YungasCast abordou:

Episódio 1 - “Empreender para expandir: lições da Delivery Much para franqueadores - Como expandir as franquias”;

Episódio 2 - “Como grandes redes engajam seus franqueados”;

Episódio 3 - “Como inovar e crescer com a sua rede”, com Victor, CEO da barbearia VIP;

Episódio 4 - “Como usar dados para aumentar os resultados das franquias”, com Guilherme Faraco.

Episódio 5 - "Mauro Nomura e o papel do franqueado na construção da imagem das marcas", com Mauro Nomura

De acordo com o CEO da Yungas, a recepção do público tem sido positiva: “Nossa audiência deu devolutivas sobre a relevância dos temas e a profundidade das discussões. Muitos comentaram que o formato do podcast trouxe insights práticos e aplicáveis ao seu dia a dia, além de fortalecer o vínculo com a Yungas como parceira estratégica. Desde que começamos o projeto, tivemos um crescimento de mais de 400 inscritos no canal ”, reporta.

“Percebemos também um aumento no engajamento, com ouvintes recomendando os episódios e sugerindo temas para as próximas edições”, complementa.

O podcast está disponível nas principais plataformas de áudio e pode ser acessado através do link https://yungas.com.br/yungascast/.